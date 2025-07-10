YouTube закрывает одну из самых проблемных страниц на своем сайте

YouTube объявил о важных изменениях в отображении популярного контента. Платформа отказывается от страницы трендов, которая в течение десяти лет помогала пользователям находить вирусные видео. Вместо этого появятся новые инструменты для выявления актуального контента, соответствующие современным привычкам аудитории.

Почему YouTube прощается со страницей трендов?

YouTube решил прекратить работу страницы трендов и списка "Trending Now", которые были запущены еще в 2015 году. Этот шаг связан с изменениями в поведении пользователей, ведь за последние пять лет посещаемость этого раздела значительно уменьшилась. Сегодня аудитория чаще находит популярный контент через персонализированные рекомендации, поиск, комментарии и другие функции платформы, тогда как тренды уже давно имеют плохую репутацию из-за наплыва низкокачественного контента, который искусственно продвигается с помощью платных накруток, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Вместо единого списка трендов YouTube переходит к категорийным чартам, которые будут отображать популярный контент в конкретных направлениях. Уже сейчас доступны такие категории, как трендовые музыкальные видео, еженедельные топы подкастов и популярные трейлеры фильмов. В будущем платформа планирует расширить перечень категорий, чтобы охватить еще больше интересов пользователей.

Для тех, кто предпочитает неперсонализированный контент, остаются доступными вкладка "Обзор", каналы авторов и лента подписок. В то же время YouTube продолжает развивать персонализированные рекомендации, чтобы пользователи получали контент, который соответствует их предпочтениям.

Кроме этого, платформа поддерживает авторов контента, предлагая инструменты для анализа трендов через вкладку "Вдохновение" в YouTube Studio.

Также тестируется новая функция "Hype", которая позволяет самим зрителям продвигать любимые видео от авторов с менее чем 500 тысячами подписчиков. Это помогает новым создателям получать больше внимания через специальные рейтинги самых популярных видео недели в каждой стране.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже 21 июля 2025 года, когда страница трендов окончательно исчезнет с платформы.