YouTube возвращает личные сообщения: функцию восстановили спустя шесть лет после закрытия

YouTube возвращает одну из функций, которая исчезла из платформы несколько лет назад. После длительного тестирования пользователи снова получают возможность общаться непосредственно внутри сервиса.

Платформа YouTube официально вернула систему личных сообщений, от которой отказалась еще в 2019 году. О запуске новой версии DM-сообщений компания объявила после примерно шести месяцев тестирования. Об этом пишет Mashable.

Как будут работать новые личные сообщения на YouTube?

Новая функция позволяет пользователям отправлять друг другу видео непосредственно через встроенный мессенджер. Для этого в мобильном приложении YouTube появился отдельный значок сообщений, расположенный рядом с кнопкой трансляции на другие устройства.

В компании отмечают, что возвращение личных сообщений стало ответом на многочисленные запросы сообщества. Еще в ноябре 2025 года Google называла DM-сообщения одной из самых популярных функций, которую просили восстановить пользователи.

В отличие от многих других социальных платформ, YouTube вводит ряд ограничений для доступа к новой функции. Отправлять личные сообщения смогут только пользователи, которым исполнилось 18 лет. Кроме того, они должны пройти подтверждение возраста и быть авторизованными через личный канал YouTube, привязанный к учетной записи Google.

Для начала переписки пользователю необходимо отправить приглашение к общению. Получатель может либо принять его, или отклонить. В YouTube рассчитывают, что такая система поможет уменьшить количество нежелательных сообщений, спама и навязчивых контактов от незнакомцев.

Почему YouTube отказался от сообщений раньше?

Впервые система личных сообщений появилась на YouTube в 2017 году. Тогда компания пыталась сделать платформу более социальной и поощрить пользователей обсуждать видео без перехода к сторонним мессенджерам.

Однако уже через два года сервис закрыли. В 2019 году Google объяснила это решение пересмотром собственных приоритетов. Компания решила сосредоточиться на развитии публичного взаимодействия между пользователями через комментарии, сообщения и другие открытые инструменты общения.

Теперь стратегия изменилась, и YouTube снова делает ставку на частное общение внутри платформы. Новые личные сообщения постепенно становятся доступными для пользователей в разных регионах мира.

В марте 2026 года функцию начали тестировать в ряде европейских стран. Среди них были Испания, Ирландия, Хорватия, Франция, Болгария, Италия, Германия, Греция, Австрия, Польша и Бельгия.

Теперь YouTube официально запускает DM-сообщения в США, Великобритании, Бразилии и Сингапуре. Ожидается, что в дальнейшем список поддерживаемых стран будет расширяться.

Как будут модерироваться личные сообщения?

Вместе с запуском новой функции YouTube отметил, что личные сообщения не станут исключением из правил платформы.

Все материалы, которые пользователи присылают через DM, будут подпадать под действие Правил сообщества YouTube. Компания сообщила, что контент в частных сообщениях будет проверяться по тем же принципам, что и публичные видео или комментарии.

Если пользователи пожалуются на сообщения или вложенный контент, YouTube сможет просмотреть такие материалы и применить меры в соответствии со своими политиками модерации.

Возвращение личных сообщений демонстрирует стремление YouTube усилить внутреннюю коммуникацию между пользователями и уменьшить потребность переходить к сторонним мессенджерам для обсуждения видео. В то же время компания пытается избежать проблем, которые часто сопровождают частную переписку в социальных сетях, поэтому делает акцент на возрастных ограничениях, приглашениях к общению и усиленной модерации.