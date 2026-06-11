Платформа YouTube офіційно повернула систему особистих повідомлень, від якої відмовилася ще у 2019 році. Про запуск нової версії DM-повідомлень компанія оголосила після приблизно шести місяців тестування. Про це пише Mashable.

Як працюватимуть нові особисті повідомлення на YouTube?

Нова функція дозволяє користувачам надсилати один одному відео безпосередньо через вбудований месенджер. Для цього в мобільному застосунку YouTube з'явився окремий значок повідомлень, розташований поруч із кнопкою трансляції на інші пристрої.

У компанії зазначають, що повернення особистих повідомлень стало відповіддю на численні запити спільноти. Ще у листопаді 2025 року Google називала DM-повідомлення однією з найпопулярніших функцій, яку просили відновити користувачі.

На відміну від багатьох інших соціальних платформ, YouTube вводить низку обмежень для доступу до нової функції. Надсилати особисті повідомлення зможуть лише користувачі, яким виповнилося 18 років. Крім того, вони повинні пройти підтвердження віку та бути авторизованими через особистий канал YouTube, прив'язаний до облікового запису Google.

Для початку листування користувачеві необхідно надіслати запрошення до спілкування. Одержувач може або прийняти його, або відхилити. У YouTube розраховують, що така система допоможе зменшити кількість небажаних повідомлень, спаму та нав'язливих контактів від незнайомців.

Чому YouTube відмовився від повідомлень раніше?

Вперше система особистих повідомлень з'явилася на YouTube у 2017 році. Тоді компанія намагалася зробити платформу більш соціальною та заохотити користувачів обговорювати відео без переходу до сторонніх месенджерів.

Проте вже через два роки сервіс закрили. У 2019 році Google пояснила це рішення переглядом власних пріоритетів. Компанія вирішила зосередитися на розвитку публічної взаємодії між користувачами через коментарі, дописи та інші відкриті інструменти спілкування.

Тепер стратегія змінилася, і YouTube знову робить ставку на приватне спілкування всередині платформи. Нові особисті повідомлення поступово стають доступними для користувачів у різних регіонах світу.

У березні 2026 року функцію почали тестувати в низці європейських країн. Серед них були Іспанія, Ірландія, Хорватія, Франція, Болгарія, Італія, Німеччина, Греція, Австрія, Польща та Бельгія.

Тепер YouTube офіційно запускає DM-повідомлення у США, Великій Британії, Бразилії та Сінгапурі. Очікується, що надалі список підтримуваних країн розширюватиметься.

Як модеруватимуться особисті повідомлення?

Разом із запуском нової функції YouTube наголосив, що особисті повідомлення не стануть винятком із правил платформи.

Усі матеріали, які користувачі надсилають через DM, підпадатимуть під дію Правил спільноти YouTube. Компанія повідомила, що контент у приватних повідомленнях перевірятиметься за тими самими принципами, що й публічні відео або коментарі.

Якщо користувачі поскаржаться на повідомлення або вкладений контент, YouTube зможе переглянути такі матеріали та застосувати заходи відповідно до своїх політик модерації.

Повернення особистих повідомлень демонструє прагнення YouTube посилити внутрішню комунікацію між користувачами та зменшити потребу переходити до сторонніх месенджерів для обговорення відео. Водночас компанія намагається уникнути проблем, які часто супроводжують приватне листування в соціальних мережах, тому робить акцент на вікових обмеженнях, запрошеннях до спілкування та посиленій модерації.