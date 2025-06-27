Google начинает внедрять поиск на основе искусственного интеллекта для YouTube

YouTube собирается интегрировать искусственный интеллект в свой поиск, чтобы предоставить пользователям новый способ взаимодействия с контентом. Это очередной шаг в общей стратегии Google по усилению роли ИИ в его сервисах.

Среди ключевых обновлений – появление карусели результатов поиска, сгенерированных искусственным интеллектом, а также предоставление пользователям доступа к чат-боту, который сможет отвечать на вопросы по конкретным видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Смотрите также YouTube тихо изменил политику в отношении контента и теперь позволяет больше вредной дезинформации

Новая эра поиска видео

Карусель результатов поиска, генерируемых искусственным интеллектом, будет появляться в верхней части страницы. Эта функция, которая сейчас тестируется, предлагает пользователям подборку релевантных видео, сопровождаемых ИИ-сводкой каждого из них. Сводки призваны извлекать самую важную информацию, что потенциально устраняет потребность просматривать полные видео. Пользователи могут нажимать на миниатюры видео, чтобы начать воспроизведение непосредственно с карусели.

Такая функциональность может негативно повлиять на создателей, поскольку они потеряют немало просмотров, если зрители будут полагаться на ИИ-сводки вместо личного ознакомления с роликом.

Сейчас эта функция доступна только как тест для подписчиков YouTube Premium. Чтобы ее активировать, необходимо включить опцию на экспериментальной странице YouTube. Хотя сейчас это исключительно добровольная опция, ожидается, что впоследствии она может стать стандартной для всех.

Изначально карусель ИИ-результатов появилась только для запросов, связанных с покупками, местами и некоторыми видами деятельности. Например, вы сможете увидеть ИИ-ответы при запросах "лучшие пляжи в Одессе" или "наушники с шумоподавлением". Стоит отметить, что эта функция пока ограничена мобильным приложением и англоязычными видео.

Демонстрация работы функции: видео

Чат-бот для видео

Параллельно Google планирует внедрить функцию разговорного искусственного интеллекта, аналога чат-бота Gemini в составе YouTube. Сейчас она также доступна только для премиум-подписчиков, но скоро станет доступной для более широкого круга пользователей. Этот чат-бот позволяет задавать вопросы по видео, получать рекомендации похожего контента и исследовать концепции. Например, при просмотре учебного видео можно спросить резюме ключевых моментов или даже пройти небольшой тест по его содержанию.

Для пользователей, которые участвуют в тестировании, рядом с кнопками "Понравиться" и "Поделиться" появится новая кнопка с пометкой "Спросить".