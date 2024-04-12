YouTube тестирует новый дизайн веб-версии, но пользователи его уже ненавидят

Несмотря на то, что внешний вид сайта YouTube обновлялся на протяжении многих лет, расположение его основных элементов не претерпевало кардинальных изменений в течение длительного времени. Теперь компания хочет буквально перевернуть все с ног на голову и уже тестирует новый вариант дизайна. Первые отзывы вряд ли можно назвать положительными.

Что нового на YouTube

В тестовой версии ключевые элементы взаимодействия – лайка, дизлайк, шеринг, добавление сшивки и прочее – перемещены на боковую панель, которая располагается справа от плеера. Туда же мигрировал заголовок и описание ролика, информация о просмотрах и дате публикации, название канала и кнопка подписки – в общем все, что раньше находилось прямо под видео. И, похоже, никому это не нравится.

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Чуть ниже в этой же боковой панели можно найти ссылки на товары, если автор что-то продает. А дальше – блок комментариев.

На месте, где раньше находилось описание, то есть под видеоплеером, теперь новый дизайн YouTube теперь показывает значительно более заметные рекомендации, которые гораздо больше по размеру, чем были раньше.

Первые пользователи, которые столкнулись с обновлением, говорят, что им кажется некомфортным то, что теперь практически нет разделения между видео, которое вы просматриваете, и рекомендациями, ведь они расположены слишком близко друг к другу.



Новый дизайн YouTube / Фото Brian Hamilton на Threads

Другой пользователь, употребляя нецензурную лексику, называет эти изменения "одним из худших обновлений интерфейса YouTube", которое он когда-либо видел. Он также опубликовал скриншот, на котором развернул видео по ширине страницы, таким образом показывая, что информационный блок съезжает вниз, но остается справа.

Пока реакция на новый дизайн была в подавляющем большинстве негативной. Пользователи очень активно выражали свою ненависть к новому дизайну, а некоторые даже указывали, что он делает YouTube похожим на некоторые другие видеосервисы, намекая на порносайты.

YouTube подтвердил, что это пока только тестовый вариант. Сейчас он доступен очень ограниченному количеству людей. Учитывая отзывы, вполне вероятно, что этот дизайн не пересечет финишную прямую. Пользователи могут официально присылать отзывы о редизайне, поэтому можно представить, какие сообщения в последние дни получают разработчики.