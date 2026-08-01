Apple при Тиме Куке в цифрах –: как изменилась компания за 15 лет

Тим Кук провел свою последнюю квартальную конференцию с инвесторами в качестве генерального директора Apple. За 15 лет под его руководством компания существенно изменила масштабы бизнеса, финансовые показатели и экосистему сервисов.

31 июля Тим Кук в последний раз провел квартальную конференцию Apple для инвесторов. Уже 1 сентября пост генерального директора компании займет Джон Тернус. Кук возглавлял Apple почти 15 лет после того, как 24 августа 2011 года сменил на этом посту Стива Джобса, который ушел в отставку по состоянию здоровья. Об этом пишет Macrumors.

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Как изменилась Apple за время руководства Тима Кука?

За это время Apple не только существенно увеличила свои финансовые показатели, но и стала одной из самых дорогих компаний в истории.

Во время последнего финансового отчета аналитик Bank of America Вамси Мохан обратил внимание на показательный факт. За весь 2011 год, когда Тим Кук только возглавил Apple, компания получила 108 миллиардов долларов дохода. Для сравнения: только за третий квартал 2026 года Apple заработала 109,4 миллиарда долларов, то есть больше, чем за весь 2011 год.

По итогам 2025 финансового года доход компании достиг 416 миллиардов долларов.

Не менее показательна динамика продаж iPhone. В 2011 году смартфоны принесли Apple 47 миллиардов долларов дохода, тогда как только за третий квартал 2026 года этот показатель составил 54,3 миллиарда долларов.

Именно под руководством Тима Кука Apple несколько раз переписала историю фондового рынка. В августе 2018 года компания первой в мире достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов. В августе 2020 года она первой преодолела отметку в 2 триллиона долларов, а в январе 2022 года – 3 триллиона долларов.

В октябре 2025 года Apple стала третьей компанией, превысившей рыночную стоимость в 4 триллиона долларов, а впоследствии – второй в мире, преодолевшей рубеж в 5 триллионов долларов.

После публикации последнего финансового отчета акции Apple несколько подешевели из-за предупреждения Тима Кука о возможном влиянии дефицита памяти и ограничений поставок на результаты следующего квартала. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 4,5 триллиона долларов, и по этому показателю она уступает только Nvidia.

В то же время стоимость акций Apple за время руководства Кука выросла примерно в 23 раза. Если на следующий день после его назначения одна акция стоила 13,35 доллара США с учетом будущих Дроблений, то сейчас торги открылись на уровне 304,81 доллара США. За этот период компания дважды проводила Дробление акций – в соотношении 7 к 1 в 2014 году и 4 к 1 в 2020 году.

Экосистема Apple стала значительно больше

Параллельно с ростом финансовых показателей увеличивалось и количество активных устройств.

Первые официальные данные об установленной базе пользователей Apple начала публиковать только в 2016 году. Тогда компания сообщила о 1 миллиарде активных устройств.

В последнем отчете Apple заявила, что сегодня в мире уже используется более 2,5 миллиарда активных устройств компании.

Одним из самых заметных направлений развития Apple во времена Тима Кука стали цифровые сервисы.

В 2011 году этот бизнес принес компании всего 9,4 миллиарда долларов дохода за весь год. Для сравнения: только за третий квартал 2026 года выручка от сервисов достигла 30,7 миллиарда долларов. По итогам 2025 финансового года это направление принесло Apple уже 109 миллиардов долларов дохода.

Во время последней конференции с инвесторами компания также сообщила, что количество платных подписок в ее экосистеме достигло 1,5 миллиарда. Именно под руководством Тима Кука Apple активно расширяла портфель цифровых сервисов, превратив их в одно из ключевых направлений развития компании.