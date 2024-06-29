Что не так с хромом

Шестивалентный хром, форма элемента хрома, используемая при хромировании, является канцерогеном и токсичным загрязнителем воздуха. В некоторых регионах планеты, например, в Калифорнии, где сосредоточено много производств, он занимает одни из первых мест по распространению среди всех загрязнителей.

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Хромированные детали сами по себе не опасны, но во время их нанесения в атмосферу могут выделяться пары шестивалентного хрома, которые влияют на работников.

Существуют методы минимизации воздействия шестивалентного хрома на человека. Торговая группа Национальной ассоциации по обработке поверхностей в США сообщила CNN, что гальваническая промышленность "достигла примерно 99,9% сокращения выбросов шестивалентного хрома в атмосферу с 1995 года". Но Калифорния сейчас стремится полностью запретить хромовое покрытие с использованием этого материала, говорится в отчете.

Материнская компания Stellantis, которой принадлежат такие бренды, как Jeep, Dodge, Ram и Chrysler, также рассматривает такую возможность. Ее электрический внедорожник Jeep Wagoneer S уже вообще не доступен с хромом, а позже это также будет касаться других будущих моделей машин. Хром заменяют на специальную затемненную отделку, которая создает контраст с материалами, выполняя также дизайнерскую функцию. Кроме того, рассматриваются варианты бронзовой, серебристой и графитовой отделки.



2024 Jeep Wagoneer S / Фото Jeep



2024 Jeep Wagoneer S / Фото Jeep

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Volkswagen Group также планирует сократить использование хрома, говорится в заявлении автопроизводителя для CNN. Кроме того, от этого материала отказался бренд Mini, принадлежащий BMW Group. Его новая линейка автомобилей не имеет хрома ни в экстерьере, ни в салонах.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!