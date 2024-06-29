Що не так із хромом

Шестивалентний хром, форма елемента хрому, що використовується при хромуванні, є канцерогеном і токсичним забруднювачем повітря. У деяких регіонах планети, наприклад, у Каліфорнії, де зосереджено багато виробництв, він займає одні з перших місць за поширенням серед усіх забрудників.

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Хромовані деталі самі по собі не є небезпечними, але під час їхнього нанесення в атмосферу можуть виділятися пари шестивалентного хрому, які впливають на працівників.

Існують методи мінімізації впливу шестивалентного хрому на людину. Торгова група Національної асоціації з обробки поверхонь у США повідомила CNN, що гальванічна промисловість "досягла приблизно 99,9% скорочення викидів шестивалентного хрому в атмосферу з 1995 року". Але Каліфорнія зараз прагне повністю заборонити хромове покриття з використанням цього матеріалу, йдеться у звіті.

Материнська компанія Stellantis, якій належать такі бренди, як Jeep, Dodge, Ram і Chrysler, також розглядає таку можливість. Її електричний позашляховик Jeep Wagoneer S вже взагалі не доступний з хромом, а пізніше це також буде стосуватися інших майбутніх моделей машин. Хром замінюють на спеціальну затемнену обробку, яка створює контраст із матеріалами, виконуючи також дизайнерську функцію. Крім того, розглядаються варіанти бронзової, сріблястої та графітової обробки.



2024 Jeep Wagoneer S / Фото Jeep



2024 Jeep Wagoneer S / Фото Jeep

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Volkswagen Group також планує скоротити використання хрому, йдеться в заяві автовиробника для CNN. Крім того, від цього матеріалу відмовився бренд Mini, що належить BMW Group. Його нова лінійка автомобілів не має хрому ні в екстер'єрі, ні в салонах.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!