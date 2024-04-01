Глава комитета по свободе слова прокомментировал возможность запрета TikTok в Украине

Вопрос блокировки TikTok сегодня остро стоит во всем мире, ведь Китай, как утверждает правительство США, следит за всеми нами через это приложение. Оно собирает огромное количество данных — вплоть до текстов, которые вы вводите на клавиатуре — и передает на серверы, подконтрольные китайским властям. Вот, что об этом говорит председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

Что будет с TikTok

По словам Юрчишина, запрет сервиса может стать реальностью при определенных условиях, хотя сейчас, судя по всему, таких намерений нет. Однако есть основания.

"Если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и с Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", – говорит председатель Комитета по свободе слова.

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Хотя мы и видели многочисленные слушания в Конгрессе США, на которых выступали представители китайской компании, пытаясь заверить в безопасности сервиса, мы до сих пор точно не знаем, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей, ведь фактически все, что получили, – это словесные обещания, что власти Китая не имеет доступа к собранным данным.

Председатель Комитета отметил, что сейчас отслеживаются все процессы и вопросы по ограничениям TikTok в разных странах, в частности в Испании и Норвегии.