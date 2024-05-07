Запуск Boeing Starliner с астронавтами отменили перед стартом из-за технических проблем
Источник:NASA
Долгожданный запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами на борту не состоялся в запланированное время. Старт отменили из-за проблемы со стравливанием кислорода в разгонном блоке.
NASA планировало отправить Starliner в первый пилотируемый полет в рамках которого также должны были проверить его функциональность в различных режимах. Космический аппарат должен был провести неделю в стыковке с Международной космической станцией (МКС), прежде чем вернуться на Землю. Однако запуск был отложен из-за технической неисправности, связанной с предохранительным клапаном в системе подачи кислорода.
Смотрите также Мощные вспышки произошли на Солнце в эти выходные, и первые последствия уже ударили по Земле
Проблема с клапаном была обнаружена во время предстартовых проверок второй ступени ракеты-носителя ULA Atlas V. В результате астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс покинули Boeing Starliner на стартовой площадке во Флориде и вернулись на космодром на мысе Канаверал.
Когда ждать следующий старт
Хотя конкретных сроков для следующей попытки запуска не определено, ожидается, что решение будет принято в течение следующих 24 часов.
Starliner не везет
- Проект Boeing Starliner уже несколько раз сталкивался с задержками на протяжении своей истории.
- Его первый беспилотный полет в 2019 году закончился неудачей, и он успешно пристыковался к МКС в беспилотном режиме только в 2022 году.
- Первый полет с экипажем, изначально запланированный на май предыдущего года, был отложен на год.
- Компания Boeing взялась за проект Starliner в рамках контракта с NASA стоимостью 4,2 миллиарда долларов, с целью создать альтернативу услугам SpaceX в перевозке астронавтов на МКС.
Несмотря на доминирование SpaceX в этой области с 2020 года, NASA заинтересована в том, чтобы иметь второго подрядчика для пилотируемых миссий на МКС.