Запуск Boeing Starliner с астронавтами отменили перед стартом из-за технических проблем

Долгожданный запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами на борту не состоялся в запланированное время. Старт отменили из-за проблемы со стравливанием кислорода в разгонном блоке.

NASA планировало отправить Starliner в первый пилотируемый полет в рамках которого также должны были проверить его функциональность в различных режимах. Космический аппарат должен был провести неделю в стыковке с Международной космической станцией (МКС), прежде чем вернуться на Землю. Однако запуск был отложен из-за технической неисправности, связанной с предохранительным клапаном в системе подачи кислорода.

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Проблема с клапаном была обнаружена во время предстартовых проверок второй ступени ракеты-носителя ULA Atlas V. В результате астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс покинули Boeing Starliner на стартовой площадке во Флориде и вернулись на космодром на мысе Канаверал.

Когда ждать следующий старт

Хотя конкретных сроков для следующей попытки запуска не определено, ожидается, что решение будет принято в течение следующих 24 часов.

Starliner не везет

Проект Boeing Starliner уже несколько раз сталкивался с задержками на протяжении своей истории.

Его первый беспилотный полет в 2019 году закончился неудачей, и он успешно пристыковался к МКС в беспилотном режиме только в 2022 году.

Первый полет с экипажем, изначально запланированный на май предыдущего года, был отложен на год.

Компания Boeing взялась за проект Starliner в рамках контракта с NASA стоимостью 4,2 миллиарда долларов, с целью создать альтернативу услугам SpaceX в перевозке астронавтов на МКС.

Несмотря на доминирование SpaceX в этой области с 2020 года, NASA заинтересована в том, чтобы иметь второго подрядчика для пилотируемых миссий на МКС.