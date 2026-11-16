Как защитить технику от скачков напряжения во время отключений света

Повреждения электросетей и изменения в схемах электроснабжения могут вызывать колебания напряжения, в частности при восстановлении питания. Если показатели выходят за пределы, на которые рассчитано устройство, его электронные компоненты могут повредиться. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Почему восстановление электроснабжения может быть опасным для техники

Особенно чувствительна к перепадам техника с двигателями и компрессорами. Это касается холодильников, кондиционеров и стиральных машин. По словам инженера-электрика Александра Корнийчука, частые отключения и повторные запуски могут мешать компрессорам работать в нормальном режиме.

Поэтому важно не включать все приборы сразу после появления электроэнергии. Министерство энергетики рекомендует подождать 10–15 минут, убедиться, что напряжение стабильное, а затем подключать технику постепенно. Мощные приборы – бойлеры, обогреватели, духовки и электроплиты – лучше включать по очереди.

Какие устройства помогут защитить технику

Для защиты от перепадов напряжения используют несколько типов устройств, но они выполняют разные функции.

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Реле напряжения контролирует показатели в электросети и автоматически отключает питание, если напряжение выходит за установленные пределы. После нормализации показателей устройство может возобновить подачу электричества. Реле можно установить на входе электропитания в квартиру или дом. Монтаж и настройку пороговых значений лучше поручить квалифицированному электрику.

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Стабилизатор напряжения выравнивает его колебания в пределах рабочего диапазона конкретной модели. Его можно использовать для отдельной техники, например холодильника или котла. Важно проверить характеристики устройства: стабилизатор не заменяет реле, которое отключает питание при критическом отклонении напряжения.

Источник бесперебойного питания (ИБП) позволяет временно питать подключенные устройства после отключения электричества. Это полезно для компьютера, роутера или другого оборудования, которое необходимо корректно выключить или продолжить использовать во время отключения.

Не стоит путать эти устройства с обычными удлинителями. Дешевый сетевой фильтр не обязательно имеет полноценную защиту от перенапряжения. Перед покупкой нужно проверить, есть ли в нем соответствующий защитный модуль и на какие показатели он рассчитан.

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Что делать с техникой во время отключений

Даже если дома нет специального оборудования для защиты электросети, несколько простых привычек помогут снизить риск повреждения приборов.

Перед запланированным отключением стоит отключать от розеток компьютеры, телевизоры, игровые консоли, зарядные устройства и другую чувствительную электронику. Если защитного реле нет, отключение приборов от сети во время длительного отключения электроэнергии может стать дополнительной мерой предосторожности.

После восстановления электроснабжения не спешите подключать все одновременно. Сначала убедитесь, что освещение не мигает, а техника работает без сбоев. Подождите 10–15 минут и включайте приборы постепенно. Также не перегружайте розетки и удлинители несколькими мощными устройствами. Периодически проверяйте состояние электропроводки, розеток и кабелей. Если заметили запах гари, искрение, необычный шум или нагрев розетки, прекратите ею пользоваться и обратитесь к электрику.

Главное правило при нестабильном электроснабжении – не полагаться только на сетевой фильтр или обычный удлинитель. Для комплексной защиты необходимы правильно подобранные устройства, исправная проводка и осторожное подключение техники после восстановления электроснабжения.