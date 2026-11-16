Як захистити техніку від стрибків напруги під час відключень світла

Пошкодження електромереж і зміна схем електропостачання можуть спричиняти коливання напруги, зокрема під час відновлення живлення. Якщо показники виходять за межі, на які розрахований пристрій, його електронні компоненти можуть пошкодитися. Про це повідомляє Укренерго.

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Чому повернення світла може бути небезпечним для техніки

Особливо чутливою до перепадів є техніка з двигунами та компресорами. Це стосується холодильників, кондиціонерів і пральних машин. За словами інженера-електрика Олександра Корнійчука, часті вимкнення та повторні запуски можуть заважати компресорам працювати у нормальному режимі.

Тому важливо не вмикати всі прилади відразу після появи електроенергії. Міністерство енергетики рекомендує почекати 10–15 хвилин, переконатися, що напруга стабільна, а потім підключати техніку поступово. Потужні прилади – бойлери, обігрівачі, духовки та електроплити – краще вмикати по черзі.

Які пристрої допоможуть захистити техніку

Для захисту від перепадів напруги використовують кілька типів пристроїв, але вони виконують різні функції.

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Реле напруги контролює показники в електромережі та автоматично відключає живлення, якщо напруга виходить за встановлені межі. Після нормалізації показників пристрій може відновити подачу електрики. Реле можна встановити на вході електроживлення у квартиру або будинок. Монтаж і налаштування порогів краще доручити кваліфікованому електрику.

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Стабілізатор напруги вирівнює її коливання в межах робочого діапазону конкретної моделі. Його можна використовувати для окремої техніки, наприклад холодильника або котла. Важливо перевірити характеристики пристрою: стабілізатор не замінює реле, яке відключає живлення при критичному відхиленні напруги.

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) дає змогу тимчасово живити підключені пристрої після зникнення електрики. Це корисно для комп'ютера, роутера або іншого обладнання, яке потрібно коректно вимкнути чи продовжити використовувати під час відключення.

Не варто плутати ці пристрої зі звичайними подовжувачами. Дешевий мережевий фільтр не обов'язково має повноцінний захист від перенапруги. Перед купівлею потрібно перевірити, чи є в ньому відповідний захисний модуль і для яких показників він розрахований.

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Що робити з технікою під час відключень

Навіть якщо вдома немає спеціального обладнання для захисту електромережі, кілька простих звичок допоможуть зменшити ризик пошкодження приладів.

Перед запланованим відключенням варто вимикати з розеток комп'ютери, телевізори, ігрові консолі, зарядні пристрої та іншу чутливу електроніку. Якщо захисного реле немає, від'єднання приладів від мережі під час тривалого знеструмлення може бути додатковим запобіжним заходом.

Після повернення світла не поспішайте підключати все одночасно. Спочатку переконайтеся, що освітлення не блимає, а техніка не працює зі збоями. Зачекайте 10–15 хвилин і запускайте прилади поступово. Також не перевантажуйте розетки та подовжувачі кількома потужними пристроями. Періодично перевіряйте стан електропроводки, розеток і кабелів. Якщо помітили запах горілого, іскріння, незвичний шум або нагрівання розетки, припиніть користуватися нею та зверніться до електрика.

Головне правило під час нестабільного електропостачання – не покладатися лише на мережевий фільтр чи звичайний подовжувач. Для комплексного захисту потрібні правильно підібрані пристрої, справна проводка та обережне підключення техніки після відновлення електроенергії.