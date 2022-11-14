Как улучшить качество сна с помощью смартфона: полезные советы

Мы используем смартфоны для работы, развлечений и получения информации. Это устройство стало универсальным гаджетом и с его помощью можно улучшить даже собственный сон.

Обычно смартфон наоборот мешает нам вовремя отойти ко сну. Мы долго залипаем в инстаграмме или читаем новости и часто кладем его рядом. 24 канал подготовил несколько советов и полезных лайфхаков, которые улучшат качество вашего сна.

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Гигиена сна

Прежде всего поделимся важными советами, как следует готовиться ко сну, чтобы хорошо отдохнуть и легко проснуться.

Прежде всего, уложите телефон подальше от кровати. Лучше оставить его на столике, чтобы вечером вы не могли дотянуться до него, а утром вам нужно было подняться с кровати, чтобы выключить будильник.

Также стоит отказаться от пользования смартфоном хотя бы за час до сна, а лучше за два часа. Вместо этого стоит заняться чем-то спокойным.

Не кладите телефон под подушку. Он может отвлекать вас и часто будить, когда будут приходить уведомления.

Смартфон способен улучшить качество вашего сна

Для улучшения собственного сна, кроме привычных напоминаний и будильника, настройте функцию "Время до сна".

Для Android все нужно сделать следующим образом:

откройте программу "Часы",

коснитесь "Время ко сну",

в "Расписание" установите "Время отхода ко сну",

а в "Просыпаться" установите время пробуждения.

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На iPhone все настраивается так:

откройте программу "Здоровье",

в "Настройка сна" коснитесь "Начать",

Следуйте подсказкам, чтобы установить график засыпания и пробуждения.

Вы также можете установить цель сна (т.е. количество часов, которые вы хотели бы спать). А подключив смарт-часы можно отслеживать и качество сна. Это поможет мониторить показатели, если они важны для вас.

Кроме того, в зависимости от модели умных часов, можно настроить функцию умного будильника. Он поможет разбудить вас вовремя и без излишнего стресса для организма.