Большой астероид может врезаться в Землю: ученые назвали его шансы

Ученые NASA заметили космический камень, который вполне может врезаться в Землю в будущем. Хотя он вряд ли уничтожит все человечество, этот астероид, который получил название 2024 YR4, может разрушить город.

Что известно сейчас

Объект был обнаружен Системой последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей 27 декабря 2024 года. По оценкам исследователей, он имеет примерно 1 к 83 шансов или 1,3 процента столкнуться с нашей планетой в 2032 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Ученые говорят, что 2024 YR4 имеет 55 метров в диаметре, а это означает, что он слишком мал, чтобы положить конец человеческой цивилизации, если столкнется с Землей. Но он может уничтожить большой город. По оценкам, при столкновении он высвободит около 8 мегатонн энергии – более чем в 500 раз больше, чем атомная бомба, которая разрушила Хиросиму.

Хотя сейчас астероид удаляется от нас, Земля еще будет иметь несколько приближений с этим космическим камнем в течение следующих 50 лет. Впервые это произойдет в конце 2028 года, а затем нас ожидают еще шесть близких встреч между 2032 и 2074 годами.

Наибольшая вероятность столкновения, согласно моделированиям, существует

Эти факторы ставят 2024 YR4 на 3-й уровень по Туринской шкале опасности столкновения – системой, которую ученые используют для определения уровня угрозы астероидов. Для объектов этого уровня рекомендуют усиленное внимание общественности и государственных служащих, поскольку до возможного столкновения осталось менее десяти лет. Стоит отметить, что большинство астероидов этой категории со временем снижают свою опасность до уровня 0, то есть отсутствующего.

Астрономы будут пристально следить за астероидом, когда он будет возвращаться к нашей планете и, конечно же, продолжат разрабатывать системы защиты от столкновений, такие как проект DART.