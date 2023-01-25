Ядро Земли перестало вращаться, однако паниковать рано – оно меняет направление

Китайские геофизики заявили, что внутреннее ядро ​​Земли могло временно прекратить свое вращение по отношению к мантии и поверхности, чтобы затем начать вращаться в противоположном направлении. Они представили доказательства своей гипотезы.

Новая теория объясняет 70-летние циклы, влияющие на долготу дней и магнитное поле планеты. Анализ сначала показывал ускорение вращения внутреннего ядра по отношению к поверхности, но примерно в 2009 году оно почти прекратилось. Теперь оно понемногу начинает двигаться в противоположном направлении, говорит геофизик Сун Сяодун из Пекинского университета.

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Что известно

Под корой нашей планеты в постоянном движении находятся массы расплавленной породы, а под ней жидкое внешнее ядро. Здесь циркулируют металлы, отвечающие за магнитное поле. В самом центре вращается твердый металлический шар диаметром почти с Луну – внутреннее ядро.

Кстати, другой труд Академии наук Китая утверждает , что внутреннее ядро Земли устроено сложнее, чем предполагалось. Их моделирование показывает, что это не полностью твердое тело. Похоже, что оно существует в виде суперионного состояния вещества, чего-то среднего между жидкостью и твердым телом.

Ранние исследования показали, что за вращение внутреннего ядра отвечает магнитный момент силы (вращающий момент или крутящий момент), возникающий из-за внешнего ядра. Есть также свидетельства того, что мощное гравитационное тяготение мантии может быть своего рода тормозом для вращения внутреннего ядра, вызывая его колебания.

Первые намеки на подобные колебания появились еще в 1996 году. Тогдашнее исследование сейсмических волн показало, что в течение 30 лет им требовалось разное время на то, чтобы пройти через ядро Земли.

Геофизики заключили, что скорость вращения внутреннего ядра отличается от скорости вращения мантии и коры – она больше.

Однако ряд учёных усомнились, имея собственные расчеты. Они заявляли, что ядро вращается, напротив, медленнее.

Третьи же говорили, что нет никакой разницы в скорости вращения ядра и всей остальной планеты.

Анализируя данные за последние 30 лет, Сун Сяодун и его коллеги совершили новое открытие. К 2009 году сейсмические волны генерировали последовательности и пары повторяющихся землетрясений, проходивших с разной скоростью через внутреннее ядро. Это означает, что волны проходили разные части этого ядра, и что оно вращается со скоростью, отличной от скорости вращения Земли, согласно прошлым выводам. В 2009 году эти отличия исчезли – внутреннее ядро перестало двигаться по отношению к мантии и коре. А потом движение возобновилось, но уже в противоположном направлении.

Таким образом, ученые предполагают, чтоЭто позволяет объяснить колебания продолжительности дня, происходящие каждые 60-70 лет, а также поведение магнитного поля планеты.