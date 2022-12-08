Twitter организовывает спальни и теряет уборщиков, а Маск нанимает родственников

Новости вокруг Twitter все не стихают. СМИ активно обсуждают, каких родственников Илон Маск привел с собой в компанию, спальные места для тех, кто согласился работать сверхурочно, и протесты уборщиков, без которых офисы компании утонут в грязи.

Уволив тысячи сотрудников, Маск в последнее время привел в компанию довольно много новых людей. Среди них оказались работники других компаний и даже его родственники. 24 канал собрал последнюю информацию о ситуации в соцсети.

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Головорезы Маска

Как пишет Business Insider, среди новоприбывших – сотрудники Tesla и The Boring Company, двоюродные братья Маска и американский писатель и редактор Бари Вайс, который, как ожидается, поможет Маску написать историю о покупке и возрождении Twitter.

Около 150 человек, которых Business Insider называет "головорезами Маска", сейчас на постоянной основе работают в Twitter, перейдя из других предприятий миллиардера.

Два двоюродных брата, Джеймс и Эндрю Маск , теперь работают в Twitter на полную ставку. Это сыновья дяди Маска по отцовской линии. Эндрю Маск работает над проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс Маск больше похож на "наладчика", как сказал один из источников.

, теперь работают в Twitter на полную ставку. Это сыновья дяди Маска по отцовской линии. Эндрю Маск работает над проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс Маск больше похож на "наладчика", как сказал один из источников. По словам сотрудников, в офисе также часто можно увидеть и двухлетнего сына Маска и певицы Граймс.

Маска и певицы Граймс. Десятки инженеров Tesla также остаются в Twitter вместе с сотрудниками The Boring Company и другими людьми из личного окружения нового главы компании, включая адвоката Алекса Спиро и Джареда Бирчалла, управляющего делами Маска. Его называют "правой рукой" миллиардера.

также остаются в Twitter вместе с и другими людьми из личного окружения нового главы компании, включая адвоката Алекса Спиро и Джареда Бирчалла, управляющего делами Маска. Его называют "правой рукой" миллиардера. Также в офисе Twitter чуть ли не круглосуточно находится операционный директор The Boring Company Джен Балахадиа, работающий начальником штаба Маска в новой компании.

Спальные места для "хардкорных" сотрудников

По данным издания Forbes, в начале этой недели сотрудники Twitter обнаружили в офисе компании в Сан-Франциско несколько зон для сна. Их организовали в конференц-залах в виде кроватей и тумбочек с лампами.

Источник внутри компании говорит, что работникам никак не объяснили причину таких нововведений, и предположил, что кровати предназначены для оставшихся "хардкорных" сотрудников, чтобы они могли оставаться на ночь в офисе.

Напомним, ранее Маск разослал электронные письма всем работникам компании, в которых задал вопрос, готовы ли они работать более интенсивно, чем раньше, имея в виду постоянную сверхурочную работу. Несогласным он предлагал только один вариант – увольнение. Из-за новых требований к работе и сложных целей, которые поставил перед инженерами новый руководитель, многие еще с первых дней его прихода были вынуждены спать на работе.

Это еще один негласный знак неуважения. Никто это с нами не обсуждал,

– заявил один из сотрудников изданию Forbes.

Журналисты BBC получили фотографии помещений головного офиса Twitter в Сан-Франциско, где можно увидеть помещения, превращенные в спальни.



Бывшая комната для совещаний в офисе теперь является спальней / Фото ВВС



Шкаф для одежды, установленный в офисе Twitter / Фото ВВС



Диваны в офисе Twitter / Фото ВВС

Теперь местные власти взялись за расследование, заявляя, что подобные действия руководства могут нарушать правила эксплуатации помещений – они разные для жилых домов и офисов.

Мы должны убедиться, что здание используется по назначению,

– заявил сотрудник городского отдела по инспектированию помещений Сан-Франциско в интервью CBS News, которое цитирует BBC.

Протесты уборщиков

Вдобавок ко всему, Bloomberg сообщает о начале забастовки уборщиков Twitter. Их профсоюзный контракт истекает 9 декабря, а Маск не хочет продлевать соглашение, таким образом отказываясь снова нанимать рабочих. Они остаются без работы за менее чем три недели до Рождества.

Кажется, Twitter не понимает, насколько важно держать дом в чистоте и уважать людей, выносящих мусор,

– сказала Bloomberg Элизабет Стратер, директор по коммуникациям Калифорнийской федерации труда.

Учитывая его историю как ярого противника профсоюзов, нежелание Маска вести переговоры не вызывает особого удивления. Антипрофсоюзное поведение миллиардера, пожалуй, наиболее заметно в компании Tesla, где работники выиграли несколько судебных тяжб, связанных с антиорганизационной риторикой и поведением генерального директора Tesla.