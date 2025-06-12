ChatGPT сломался и "пол интернета" впало в истерику
- ChatGPT потерпел масштабный сбой, что вызвало панику и мемы в социальных сетях.
- Пользователи выражали зависимость от чат-бота, а преподаватели заметили, что студенты не могут справиться без него.
- Сбой вызвал временную остановку работы для многих, вызвав коллективную цифровую истерику.
Даже самые мощные онлайн-сервисы не застрахованы от сбоев, и на этой неделе очередь дошла до ChatGPT. После масштабного сбоя в работе сервиса, о котором сообщила компания OpenAI, социальные сети буквально взорвались реакциями – от паники до мемов.
Напомним, что во вторник, 10 июня, ChatGPT не работал во всем мире из-за масштабного сбоя. Проблема задела многих пользователей и вызвала значительный резонанс в соцсетях, рассказывает 24 Канал.
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На Reddit пользователи делились, насколько сильно зависят от чат-бота. Некоторые даже пожаловались, что не может теперь программировать без ChatGPT, ведь "слишком привык к тому, что он делает всю скучную часть работы".
В той же ветке один преподаватель рассказал, что из 50 студентов только девять сдали эссе вовремя.
Похоже, 80% моих студентов настолько зависят от ChatGPT, что без него не смогли бы справиться. Довольно интересный естественный эксперимент,
– написал он.
Между тем в X ситуацию восприняли менее серьезно (в конце концов, как всегда) – платформу заполонили мемы гифки. Один пользователь написал: "ChatGPT не работает... Теперь мне придется самому писать служебные письма. Молитесь за меня". Другой опубликовал гифку с истерикой и подписью: "ChatGPT упал. Как теперь отвечать, если спросят мое имя?".
Были и те, кто обрадовался – мол, ничего ценного человечество не потеряет. А пользователи Bluesky, (платформа для "беженцев" из бывшего твиттера), осудили драму вокруг сбоя.
В любом случае, сбой действительно привел к временной остановке работы для многих, кто слишком сильно полагается на чат-бот. И как в старые времена с падением Twitter, интернет-сообщество снова пережило коллективную цифровую истерику – кто-то с юмором, а кто-то в полном ступоре.