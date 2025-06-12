Нагадаємо, що у вівторок, 10 червня, ChatGPT не працював в усьому світі через масштабний збій. Проблема зачепила багатьох користувачів і спричинила значний резонанс у соцмережах, розповідає 24 Канал.

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На Reddit користувачі ділилися, наскільки сильно залежать від чат-бота. Дехто навіть пожалівся, що не може тепер програмувати без ChatGPT, адже "надто звик до того, що він робить всю нудну частину роботи".

В тій же гілці один викладач розповів, що з 50 студентів лише дев’ятеро здали есе вчасно.

Схоже, 80% моїх студентів настільки залежать від ChatGPT, що без нього не змогли впоратись. Досить цікавий природний експеримент,

– написав він.

Тим часом у X ситуацію сприйняли менш серйозно (зрештою, як завжди) – платформу заполонили меми гіфки. Один користувач написав: "ChatGPT не працює… Тепер мені доведеться самому писати службові листи. Моліться за мене". Інший опублікував гіфку з істерикою та підписом: "ChatGPT упав. Як тепер відповідати, якщо спитають моє ім’я?".

Були й ті, хто зрадів – мовляв, нічого цінного людство не втратить. А користувачі Bluesky, (платформа для "біженців" з колишнього твіттера), засудили драму навколо збою.

У будь-якому разі, збій справді призвів до тимчасової зупинки роботи для багатьох, хто надто сильно покладається на чат-бот. І як в старі часи з падінням Twitter, інтернет-спільнота знову пережила колективну цифрову істерику – хтось із гумором, а хтось у цілковитому ступорі.