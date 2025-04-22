Зонд NASA "Люси" прислал первые изображения астероида Дональдйохансон, похожего на арахис

Космическое агентство NASA сообщило, что 20 апреля 2025 года зонд "Люси" совершил сближение с астероидом Дональдйохансон – вторым объектом в программе миссии. Пролет состоялся на расстоянии около 1000 км, что позволило сделать детальные снимки небесного тела.

Ожидается, что полная передача собранных данных продлится примерно месяц. Между тем агентство уже обнародовало первые фото, на которых астероид напоминает по форме арахис, информирует 24 Канал.

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Ученые ранее предполагали, что астероид Дональдйохансон, названный в честь археолога, который открыл одного из предков человечества, может быть контактным – то есть состоять из двух сросшихся объектов. Первые снимки с борта "Люси" подтвердили эту гипотезу, если только форма астероида не объясняется еще каким-то редким процессом.

Также оказалось, что тело имеет большие размеры, чем ожидалось: его длина составляет около 8 километров, а наибольшая ширина – 3,5 километра.



Астероид Дональдйохансон / Фото NASA

Наблюдения показали, что астероид медленно вращается вокруг своей оси. Он принадлежит к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Это уже второй объект, исследованный "Люси" на пути к главной научной цели – троянских астероидов Юпитера.

Астероид Дональдйохансон – смотрите видео:

Миссия "Люси" имеет целью изучение троянских астероидов – древних каменных тел, находящихся в стабильных точках орбиты Юпитера со времен образования Солнечной системы. Исследование их состава и формы позволит ученым получить представление о первичной материи, из которой возникли планеты и, в конце концов, и человечество.

Зонд прибудет к первому троянцу летом 2027 года и посетит примерно десяток таких объектов до 2033 года. Пролеты мимо Динкинеш и Дональйохансон стали своеобразным тестированием научного оборудования аппарата и инженерных систем NASA.

Стоимость миссии составляет почти 1 миллиард долларов, и "Люси" уже продемонстрировала впечатляющие результаты сбора данных, обещая много открытий в системе Юпитера.