Расстояние до "Вояджер 1" уже скоро составит целый световой день: что это означает

Сбой связи и загадочное переключение двигателей

Человечество готовится зафиксировать очередное удивительное космическое достижение самого удаленного исследовательского зонда. Как сообщает издание SciTechDaily, космический аппарат NASA Voyager 1 находился на расстоянии около 25,75 миллиарда километров от Земли, когда в октябре внезапно прервался радиосигнал. Сеть дальней космической связи NASA не смогла обнаружить зонд во время двух плановых сеансов 18 и 19 октября с интервалом в 24 часа. Сигнал возобновился только 20 октября, прервав 48-часовое молчание еще до того, как инженеры успели отправить команды для диагностики.

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Специалисты установили, что одна группа маневренных двигателей зонда отключилась, и система автоматически запустила резервную. Эти миниатюрные ракетные двигатели управляют ориентацией и движением аппарата. Компьютер "Вояджера-1" запрограммирован на автоматическое переключение в случае сбоев: такой защитный механизм переводит зонд в безопасное состояние и приостанавливает обычные операции, чтобы дать команде время разобраться с ситуацией.

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Это первый раз, когда мы видим, как космический аппарат делает что-то подобное, но мы также находимся на таком этапе миссии, когда должны ожидать неожиданного. Мы с облегчением восстановили связь с "Вояджером-1" и стремимся понять, что произошло– прокомментировал руководитель миссии "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Карим Бадаруддин.

Операция "Большой взрыв" ради экономии энергии

"Вояджер-1" и "Вояджер-2" остаются единственными зондами в истории, которые непосредственно исследуют межзвездное пространство за пределами гелиосферы. Оба аппарата питаются от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, преобразующих тепло, выделяемое при распаде плутония, в электричество. Из-за истощения запасов топлива каждый аппарат ежегодно теряет примерно 4 ватта мощности. С момента запуска миссии в 1977 году свободных ресурсов почти не осталось, поэтому инженеры постепенно отключают второстепенные системы. Из десяти научных приборов, установленных на борту, из-за нехватки питания ранее уже отключили два.

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Для экономии заряда критически важно поддерживать нужную температуру систем в ледяном вакууме. В начале сентября команда завершила сложную операцию под названием "Большой взрыв". Специалисты одновременно отключили три обогревательных прибора на "Вояджере-1" и заменили их тремя менее энергоемкими аналогами. Такой маневр позволит остальным научным приборам работать дольше, тогда как без него еще один прибор пришлось бы отключить уже летом 2027 года.

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В настоящее время аппарат движется со скоростью 61 155 километров в час к грандиозной отметке. Уже 18 ноября расстояние до него составит 25,89 миллиарда километров, что равно ровно одному световому дню. Это означает, что радиосигнал с Земли будет лететь к зонду 24 часа, а обратный ответ займет столько же времени.

Если вы хотите сказать "привет, Вояджер", вы отправляете свое сообщение, а затем возвращаетесь домой и ждете два дня, прежде чем наконец получите ответ– рассказала руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения НАСА Сюзанна Додд.

Пересечение этой условной границы никак не изменит условий вокруг аппарата или внутри него. Однако это событие в очередной раз продемонстрирует невероятную выносливость самого отдаленного посланника человечества в глубинах Вселенной.