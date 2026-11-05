Відстань до Voyager 1 уже скоро становитиме цілий світловий день: що це означає

Збій зв'язку та таємниче перемикання двигунів

Людство готується зафіксувати чергове дивовижне космічне досягнення найвіддаленішого дослідницького зонда. Як повідомляє видання SciTechDaily, космічний апарат NASA Voyager 1 перебував на відстані близько 25,75 мільярда кілометрів від Землі, коли в жовтні раптово перервався радіосигнал. Мережа далекого космічного зв'язку NASA не змогла виявити зонд під час двох планових сеансів 18 та 19 жовтня з інтервалом у 24 години. Сигнал відновився лише 20 жовтня, припинивши 48-годинне мовчання ще до того, як інженери встигли надіслати команди для діагностики.

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Фахівці встановили, що одна група маневрових двигунів зонда вимкнулася, і система автоматично запустила резервну. Ці мініатюрні ракетні двигуни керують орієнтацією та рухом апарата. Комп'ютер Voyager 1 запрограмований на автоматичне перемикання у разі збоїв: такий захисний механізм переводить зонд у безпечний стан і призупиняє звичайні операції, щоб дати команді час розібратися із ситуацією.

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Це вперше ми бачимо, як космічний апарат робить щось подібне, але ми також перебуваємо на такому етапі місії, коли маємо очікувати неочікуваного. Ми з полегшенням повернулися до зв'язку з Voyager 1 і прагнемо зрозуміти, що сталося– прокоментував керівник місії Voyager у Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Карім Бадаруддін.

Операція "Великий вибух" заради збереження енергії

Voyager 1 та Voyager 2 залишаються єдиними зондами в історії, які безпосередньо досліджують міжзоряний простір за межами геліосфери. Обидва апарати живляться від радіоізотопних термоелектричних генераторів, що перетворюють тепло від розпаду плутонію на електрику. Через виснаження запасів палива кожен апарат щороку втрачає приблизно 4 вати потужності. З моменту запуску місії у 1977 році вільних ресурсів майже не лишилося, тому інженери поступово вимикають другорядні системи. Із десяти наукових приладів, встановлених на борту, через нестачу живлення раніше вимкнули вже два.

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Для економії заряду критично важливо утримувати потрібну температуру систем у крижаному вакуумі. На початку вересня команда завершила складну операцію під назвою "Великий вибух". Фахівці одночасно вимкнули три обігрівальні прилади на Voyager 1 і замінили їх трьома менш енерговитратними аналогами. Такий маневр дозволить решті наукових приладів працювати довше, тоді як без нього ще один інструмент довелося б вимкнути вже влітку 2027 року.

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Наразі апарат рухається зі швидкістю 61 155 кілометрів на годину до грандіозної позначки. Вже 18 листопада відстань до нього складе 25,89 мільярда кілометрів, що дорівнює точно одному світловому дню. Це означає, що радіосигнал із Землі летітиме до зонда 24 години, а зворотна відповідь вимагатиме стільки ж часу.

Якщо ви хочете сказати "привіт" Voyager, ви надсилаєте своє повідомлення, а потім повертаєтеся додому і чекаєте два дні, перш ніж нарешті отримаєте відповідь– розповіла керівниця проєкту Voyager у Лабораторії реактивного руху NASA Сюзанна Додд.

Перетин цієї умовної межі ніяк не змінить умов навколо апарата чи всередині нього. Проте ця подія вкотре продемонструє неймовірну витривалість найвіддаленішого посланця людства у глибинах Всесвіту.