Доисторическая драма динозавров: ученые нашли окаменелый череп с зубом в голове

Во время исследований в формации Гелл-Крик, расположенной в штате Монтана, ученые наткнулись на почти полный череп эдмонтозавра, который жил примерно 66 миллионов лет назад. Этот травоядный гигант весил около четырех тонн, однако даже такие размеры не спасли его от нападения самого опасного хищника того времени.

Внимание палеонтологов привлекла необычная деталь: глубоко в носовой кости жертвы застрял фрагмент зуба, который принадлежал взрослому тираннозавру. Находка была впервые обнаружена Мардж Байш и Кеном Олсоном еще в 2005 году, однако ее детальное изучение продолжается до сих пор, пишет Daily Galaxy.

Смотрите также Ученые построили гнездо динозавра в натуральную величину и выяснили о них что-то интересное

Что выяснило исследование?

С помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования ученые смогли тщательно изучить форму и зазубрины застрявшего фрагмента. Анализ показал, что зуб принадлежал большому тираннозавру с длиной черепа около одного метра.

Положение зуба и угол его вхождения в кость свидетельствуют о том, что хищник атаковал свою жертву спереди, столкнувшись с ней лицом к лицу. Такой фронтальный удар был настолько мощным, что кончик зуба отломился при контакте с массивной носовой костью эдмонтозавра.



Визуализация 3D-модели на основе данных компьютерной томографии / Фото Тая К.А. Вайенберг-Хенцлер/Джон Б. Сканнелла

Одним из важнейших открытий стало отсутствие каких-либо признаков заживления вокруг раны, говорится в исследовании на страницах журнала PeerJ. Это является прямым доказательством того, что жертва или погибла непосредственно от этого укуса, или была съедена сразу после смерти.

Такой факт усиливает позицию ученых, которые считают тираннозавров активными охотниками, а не только стервятниками, которые ищут уже мертвую добычу. Хотя дискуссия об их рационе продолжается десятилетиями, подобные находки позволяют наблюдать за поведением этих гигантов непосредственно, а не только опираться на предположения.



Череп с вдавленным зубом и соответствующими следами от зубов / Фото Тая К.А. Вайенберг-Хенцлер/Джон Б. Сканнелла

Кроме рокового зуба, на черепе эдмонтозавра обнаружили еще 23 следа от укусов. Они расположены по обеим сторонам челюсти и за глазами – в местах, где у утконосых динозавров были массивные жевательные мышцы. Палеонтологи предполагают, что после убийства хищник начал поедать голову жертвы, фокусируясь на наиболее питательных мягких тканях. Следы на костях соответствуют модели поведения современных крупных хищников, которые переходят к менее мясистым частям тела лишь после того, как основные запасы мяса на туловище уже исчерпаны.

Интересно, что ученые также идентифицировали следы поедания особой ткани, которую называют "exoparia". Это свидетельствует о том, что тираннозавры очень тщательно подходили к потреблению своей добычи. Отсутствие остального скелета эдмонтозавра в месте раскопок может означать, что туша была либо полностью разорвана и растянута другими хищниками, или скелет распался естественным путем под воздействием окружающей среды. Наличие трещин на поверхности черепа подтверждает, что он длительное время лежал под открытым небом, прежде чем был похоронен под слоем песчаника.



Тираннозавр рекс, нападающий на взрослого эдмонтозавра / Рисунок Jenn Hall/Montana State University/Museum of the Rockies

Расчеты показывают, что тираннозавр, который оставил этот зуб, мог весить от 1 807 до 6 100 килограммов. Его череп был значительно больше черепов молодых особей или родственных нанотиранусов, что свидетельствует о статусе взрослого доминирующего хищника.

Исследователи считают, что эта находка является одним из самых ярких примеров взаимодействия между хищником и жертвой, зафиксированных в летописи окаменелостей. Она не только раскрывает механику укуса, но и позволяет лучше понять сложную экосистему, существовавшую на Земле задолго до появления человека.