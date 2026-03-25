Увагу палеонтологів привернула незвичайна деталь: глибоко в носовій кістці жертви застряг фрагмент зуба, який належав дорослому тиранозавру. Знахідка була вперше виявлена Мардж Байш та Кеном Олсоном ще у 2005 році, проте її детальне вивчення триває й досі, пише Daily Galaxy.

Дивіться також Учені збудували гніздо динозавра в натуральну величину і з'ясували про них щось цікаве

Що з'ясувало дослідження?

За допомогою комп'ютерної томографії та 3D-моделювання вчені змогли ретельно вивчити форму та зазубрини застряглого фрагмента. Аналіз показав, що зуб належав великому тиранозавру з довжиною черепа близько одного метра.

Положення зуба та кут його входження в кістку свідчать про те, що хижак атакував свою жертву спереду, зіткнувшись із нею лицем до лиця. Такий фронтальний удар був настільки потужним, що кінчик зуба відламався при контакті з масивною носовою кісткою едмонтозавра.



Візуалізація 3D-моделі на основі даних комп'ютерної томографії / Фото Тая К.А. Вайенберг-Хенцлер​/Джон Б. Сканнелла

Одним із найважливіших відкриттів стала відсутність будь-яких ознак загоєння навколо рани, йдеться в дослідженні на сторінках журналу PeerJ. Це є прямим доказом того, що жертва або загинула безпосередньо від цього укусу, або була з'їдена одразу після смерті.

Такий факт підсилює позицію науковців, які вважають тиранозаврів активними мисливцями, а не лише стерв'ятниками, які шукають уже мертву здобич. Хоча дискусія щодо їхнього раціону триває десятиліттями, подібні знахідки дозволяють спостерігати за поведінкою цих гігантів безпосередньо, а не лише спиратися на припущення.



Череп із втиснутим зубом та відповідними слідами від зубів / Фото Тая К.А. Вайенберг-Хенцлер​/Джон Б. Сканнелла

Окрім фатального зуба, на черепі едмонтозавра виявили ще 23 сліди від укусів. Вони розташовані з обох боків щелепи та за очима – у місцях, де у качконосих динозаврів були масивні жувальні м'язи. Палеонтологи припускають, що після вбивства хижак почав поїдати голову жертви, фокусуючись на найбільш поживних м'яких тканинах. Сліди на кістках відповідають моделі поведінки сучасних великих хижаків, які переходять до менш м'ясистих частин тіла лише після того, як основні запаси м'яса на тулубі вже вичерпані.

Цікаво, що вчені також ідентифікували сліди поїдання особливої тканини, яку називають "exoparia". Це свідчить про те, що тиранозаври дуже ретельно підходили до споживання своєї здобичі. Відсутність решти скелета едмонтозавра в місці розкопок може означати, що туша була або повністю розірвана і розтягнута іншими хижаками, або скелет розпався природним шляхом під впливом навколишнього середовища. Наявність тріщин на поверхні черепа підтверджує, що він тривалий час лежав просто неба, перш ніж був похований під шаром пісковика.



Тиранозавр рекс, що нападає на дорослого едмонтозавра / Малюнок Jenn Hall/Montana State University/Museum of the Rockies

Розрахунки показують, що тиранозавр, який залишив цей зуб, міг важити від 1 807 до 6 100 кілограмів. Його череп був значно більшим за черепи молодих особин чи споріднених нанотиранусів, що свідчить про статус дорослого домінуючого хижака.

Дослідники вважають, що ця знахідка є одним із найяскравіших прикладів взаємодії між хижаком та жертвою, зафіксованих у літописі скам'янілостей. Вона не лише розкриває механіку укусу, але й дає змогу краще зрозуміти складну екосистему, що існувала на Землі задовго до появи людини.