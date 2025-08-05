В середине августа 2025 года достигнет пика метеорный поток Персеиды – один из самых активных и ярких в течение года. Однако на этот раз условия для наблюдений будут сложными из-за почти полной Луны, которая помешает увидеть большинство метеоров. Несмотря на это, шансы насладиться космическим явлением все же есть.

Как и когда наблюдать за Персеидами?

Метеорный поток Персеиды, который длится с июля до конца августа, достигнет максимальной активности в ночь с 12 на 13 августа. Это ежегодное явление, вызвано прохождением Земли через шлейф обломков кометы Свифта-Таттла. Когда эти частицы попадают в атмосферу, они сгорают, оставляя в небе яркие разноцветные полосы. В лучшие годы можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час, пишет 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Однако в 2025 году наблюдениям существенно помешает Луна. Полнолуние приходится на 9 августа, поэтому во время пика Персеид она все еще будет очень яркой. По прогнозам Американского метеорного общества, это уменьшит видимость метеоров примерно на 75% – заметными останутся только самые яркие из них.

Чтобы повысить свои шансы, следуйте нескольким советам:

Найдите темное место . Главное правило – создать как можно более темные условия. Лучше всего уехать подальше от городских огней, например, в сельскую местность.

. Главное правило – создать как можно более темные условия. Лучше всего уехать подальше от городских огней, например, в сельскую местность. Спрячьтесь от Луны . Поскольку убрать Луну с неба невозможно, попробуйте стать в тень дерева или здания. Это поможет заблокировать ее свет, не перекрывая обзор неба.

. Поскольку убрать Луну с неба невозможно, попробуйте стать в тень дерева или здания. Это поможет заблокировать ее свет, не перекрывая обзор неба. Откажитесь от гаджетов . Экраны смартфонов и планшетов ухудшают зрение в темноте, поэтому их лучше отложить и дать глазам привыкнуть к низкому освещению.

. Экраны смартфонов и планшетов ухудшают зрение в темноте, поэтому их лучше отложить и дать глазам привыкнуть к низкому освещению. Выберите правильное время. Лучший период для наблюдений – между полуночью и рассветом. В это время небо темнее, а Земля повернута к потоку метеоров правильной.

Персеиды лучше всего видны в Северном полушарии. Их радиант – точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры, – находится в созвездии Персея. Впрочем, смотреть прямо на него не нужно. Лучший обзор открывается на 45 градусов в сторону от этой точки.

Чтобы найти нужное созвездие, вы заранее можете воспользоваться мобильными приложениями, вроде Sky Guide или Star Walk – там легко найти информацию о различных космических объектах благодаря дополненной реальности. Просто наведите камеру на небо и смотрите на экране, какое созвездие перед вами. После этого отложите телефон.

Если же вам не удастся увидеть Персеиды, следующая возможность будет в декабре – тогда состоится метеорный поток Геминиды, для наблюдения за которым условия будут значительно лучше.