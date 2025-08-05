Як і коли спостерігати за Персеїдами?

Метеорний потік Персеїди, який триває з липня до кінця серпня, досягне максимальної активності в ніч з 12 на 13 серпня. Це щорічне явище, спричинене проходженням Землі через шлейф уламків комети Свіфта-Таттла. Коли ці частинки потрапляють в атмосферу, вони згорають, залишаючи в небі яскраві різноколірні смуги. У найкращі роки можна побачити від 50 до 100 метеорів на годину, пише 24 Канал з посиланням на NASA.

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Однак у 2025 році спостереженням суттєво завадить Місяць. Повня припадає на 9 серпня, тому під час піку Персеїд він усе ще буде дуже яскравим. За прогнозами Американського метеорного товариства, це зменшить видимість метеорів приблизно на 75% – помітними залишаться лише найяскравіші з них.

Щоб підвищити свої шанси, дотримуйтесь кількох порад:

Знайдіть темне місце . Головне правило – створити якомога темніші умови. Найкраще виїхати подалі від міських вогнів, наприклад, у сільську місцевість.

. Головне правило – створити якомога темніші умови. Найкраще виїхати подалі від міських вогнів, наприклад, у сільську місцевість. Сховайтеся від Місяця . Оскільки прибрати Місяць з неба неможливо, спробуйте стати в тінь дерева чи будівлі. Це допоможе заблокувати його світло, не перекриваючи огляд неба.

. Оскільки прибрати Місяць з неба неможливо, спробуйте стати в тінь дерева чи будівлі. Це допоможе заблокувати його світло, не перекриваючи огляд неба. Відмовтеся від ґаджетів . Екрани смартфонів та планшетів погіршують зір у темряві, тому їх краще відкласти й дати очам звикнути до низького освітлення.

. Екрани смартфонів та планшетів погіршують зір у темряві, тому їх краще відкласти й дати очам звикнути до низького освітлення. Оберіть правильний час. Найкращий період для спостережень – між опівніччю та світанком. У цей час небо найтемніше, а Земля повернена до потоку метеорів правильною.

Персеїди найкраще видно у Північній півкулі. Їхній радіант – точка, з якої, як здається, вилітають метеори, – знаходиться у сузір'ї Персея. Втім, дивитися прямо на нього не потрібно. Найкращий огляд відкривається на 45 градусів убік від цієї точки.

Щоб знайти потрібне сузір'я, ви заздалегідь можете скористатися мобільними застосунками, на кшталт Sky Guide чи Star Walk – там легко знайти інформацію про різні космічні об'єкти завдяки доповненій реальності. Просто наведіть камеру на небо й дивіться на екрані, яке сузір'я перед вами. Після цього відкладіть телефон.

Якщо ж вам не вдасться побачити Персеїди, наступна нагода буде в грудні – тоді відбудеться метеорний потік Гемініди, для спостереження за яким умови будуть значно кращими.