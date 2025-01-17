Нова угода між Samsung та OpenAI передбачає розробку телевізорів зі штучним інтелектом

Останні чутки стверджують, що Samsung співпрацює з компанією OpenAI, яка стоїть за найпопулярнішим чат-ботом ChatGPT, щоб створити щось під назвою "AI TV". Зрозуміло, що це буде нове покоління телевізорів, з якими компанія буде конкурувати на вкрай заповненому ринку.

Що відомо

Як зрозуміло з назви й логіки цієї співпраці, телевізори будуть не звичайними, а з інтегрованим штучним інтелектом. Це може допомогти нарешті зупинити наступ дешевих китайських брендів хоча б на деякий час, поки вони самі не вбудують ШІ від Tencent, Baidu, Alibaba чи інших власних розробників, повідомляє 24 Канал з посиланням на корейське видання mk.co.

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Тож, судячи з усього, Samsung хоче інтегрувати можливості OpenAI в телевізори. Наразі невідомо, які функції це може принести, але джерело припускає, що це може бути генерування тексту, створення зображень за допомогою DALL-E та розпізнавання голосу. Однак не зовсім зрозуміло, яка користь від цих функцій на телевізорах. Для чого комусь генерувати картинки на телевізорі чи генерувати якийсь текст?

Більш імовірними функціями були б персоналізовані рекомендації щодо контенту, голосовий асистент, який завжди був би на вашій стіні й міг би говорити з вами, відповідаючи на питання, а також голосовий пошук контенту за допомогою природної мови, переклад вашої розмови у реальному часі та інше.

Однак тут виникає проблема: усі перераховані можливості на CES 2025 представив Google, з яким Samsung має багаторічне міцне партнерство. Завдяки цій співпраці Samsung уже представила технологію Vision AI, яка надає смарт-телевізорам функції, подібні до смартфонів, такі як Click to Search (аналог Circle to Search), Live Translate, Generative Wallpaper та інші. Завдяки новій інтеграції штучного інтелекту Gemini в телевізори Google, користувачі зможуть взаємодіяти з телевізорами за допомогою голосових команд і звичайної природної мови. Можна не сумніватися, що все те ж саме з'явиться і в Samsung.

Таким чином можна очікувати, що інтеграція можливостей від OpenAI буде якось відрізнятися від функцій, які надає Google Gemini. Хоча, можливо, компанія вирішить продавати різні моделі телевізорів з різними моделями штучного інтелекту. Ймовірно, телевізори з GhatGPT будуть коштувати трохи дорожче.

Чи правда це, і як усе буде реалізовано на практиці, ми дізнаємося лише згодом. OpenAI поки що не коментує свою можливу співпрацю з Samsung.