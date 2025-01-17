Что известно

Как понятно из названия и логики этого сотрудничества, телевизоры будут не обычными, а с интегрированным искусственным интеллектом. Это может помочь наконец остановить наступление дешевых китайских брендов хотя бы на некоторое время, пока они сами не встроят ИИ от Tencent, Baidu, Alibaba или других собственных разработчиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на корейское издание mk.co.

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Поэтому, судя по всему, Samsung хочет интегрировать возможности OpenAI в телевизоры. Пока неизвестно, какие функции это может принести, но источник предполагает, что это может быть генерирование текста, создание изображений с помощью DALL-E и распознавание голоса. Однако не совсем понятно, какая польза от этих функций на телевизорах. Для чего кому-то генерировать картинки на телевизоре или генерировать какой-то текст?

Более вероятными функциями были бы персонализированные рекомендации по контенту, голосовой ассистент, который всегда был бы на вашей стене и мог бы говорить с вами, отвечая на вопросы, а также голосовой поиск контента с помощью естественного языка, перевод вашего разговора в реальном времени и прочее.

Однако здесь возникает проблема: все перечисленные возможности на CES 2025 представил Google, с которым Samsung имеет многолетнее прочное партнерство. Благодаря этому сотрудничеству Samsung уже представила технологию Vision AI, которая предоставляет смарт-телевизорам функции, подобные смартфонам, такие как Click to Search (аналог Circle to Search), Live Translate, Generative Wallpaper и другие. Благодаря новой интеграции искусственного интеллекта Gemini в телевизоры Google, пользователи смогут взаимодействовать с телевизорами с помощью голосовых команд и обычной естественной речи. Можно не сомневаться, что все то же самое появится и у Samsung.

Таким образом можно ожидать, что интеграция возможностей от OpenAI будет как-то отличаться от функций, которые предоставляет Google Gemini. Хотя, возможно, компания решит продавать разные модели телевизоров с разными моделями искусственного интеллекта. Вероятно, телевизоры с GhatGPT будут стоить немного дороже.

Правда ли это, и как все будет реализовано на практике, мы узнаем лишь со временем. OpenAI пока не комментирует свое возможное сотрудничество с Samsung.