Швидкісний інтернет сьогодні є такою ж необхідністю, як електрика чи вода. Проте не завжди він працює стабільно та багато користувачів не знають, як правильно перевірити швидкість інтернету та покращити якість свого з'єднання. А зробити це доволі просто та далі ми розповідаємо, як саме

У цьому матеріалі 24 Канал підготував кілька важливих порад, які допоможуть вам зрозуміти, якою повинна бути швидкість вашого інтернет-з'єднання, як її виміряти та покращити, якщо буде потреба.

Що варто знати про швидкість інтернету?

Швидкість інтернету вимірюється в мегабітах за секунду (Мбіт/с) і включає три основні параметри:

Download (завантаження) – швидкість отримання даних з інтернету на ваш пристрій. Саме цей показник визначає, наскільки швидко завантажуються файли, відкриваються вебсторінки та відтворюються онлайн-відео.

Upload (вивантаження) – швидкість передачі даних з вашого пристрою в інтернет. Цей параметр важливий для відеодзвінків, стримінгу та надсилання файлів.

Ping – час відгуку сервера, що вимірюється в мілісекундах (мс). Чим нижче значення, тим швидше система реагує на ваші дії. Нормальний пінг для комфортного користування становить менше ніж 40 мс.

Jitter – показник нестабільності та затримок, також вимірюється в мілісекундах. Впливає на якість відеодзвінків та онлайн-ігор.

Якою є нормальна швидкість інтернету у 2025 році?

Нормальна швидкість інтернету залежить від ваших потреб. Не всім потрібен гігабітний інтернет, а декого може влаштувати навіть базова швидкість передачі даних в 5 Мбіт/с. Якщо ви тільки плануєте під'єднати інтернет вдома, ось орієнтовні комфортні показники швидкості залежно від потреб.

Базовий серфінг в інтернеті – 5-10 Мбіт/с. Це дозволить вам відносно комфортно переглядати сторінки, але з переглядом високоякісного відео вже можуть бути деякі відчутні незручності та затримки.

Перегляд HD відео – 10-15 Мбіт/с. Для перегляду відео на YouTube чи цифрового телебачення цієї швидкості буде достатньо.

Перегляд 4K відео – 25-50 Мбіт/с. Якщо з'єднання буде стабільним, то така швидкість забезпечить більшість ваших потреб.

Онлайн-ігри – від 25 Мбіт/с. Тут працює правило не тільки "чим більше, тим краще", але й "чим стабільніше з'єднання і вища швидкість, тим кращий ігровий досвід ви отримаєте".

Відеодзвінки та віддалена робота – 20-50 Мбіт/с. Для різноманітних завдань, швидкого обміну файлами та якісного звуку й картинки під час відеоконференцій, цього також буде достатньо.

Комфортне сімейне використання – 100-200 Мбіт/с. Якщо попередні значення були вказані з розрахунку на використання інтернету однією людиною, то для сімейного використання, коли до мережі підключено кілька ґаджетів, краще обрати швидкість від 100 Мбіт/с і вище.

Для більшості домашніх користувачів оптимальною швидкістю інтернету вважається 50-100 Мбіт/с і якщо ви живете в квартирі самі – цього буде достатньо. Більшість провайдерів пропонують базовий тариф зі швидкістю 100 Мбіт/с, тож не варто переплачувати, якщо ваші потреби можуть бути забезпечені такою швидкістю інтернету.

Якщо ж ви живете не самі, маєте кілька ґаджетів підключених до мережі, а користувачі одночасно можуть переглядати, наприклад, Netflix в 4К, стрімити та грати в ігри, та працювати – вам точно потрібно розглянути тарифи вище 100 Мбіт/с, а можливо навіть подумати про гігабітний тариф.

Як дізнатися швидкість інтернету?

Щоб виміряти швидкість інтернет-з'єднання, найзручніше скористатися спеціалізованими сервісами. Найпопулярнішими є Speedtest.net від Ookla, який має глобальну мережу серверів для точних вимірювань, та Fast.com від Netflix, що ідеально підходить для перевірки швидкості потокового відео.

Для отримання максимально точних даних, перед тестуванням варто попередньо підготувати свій комп'ютер.

Використовуйте дротове з'єднання замість Wi-Fi для найточніших результатів

Закрийте всі зайві програми та вкладки браузера

Відключіть торенти та інші програми, що використовують інтернет

Призупиніть оновлення операційної системи та застосунків

Перевірте відсутність фонових завантажень через диспетчер задач

Виберіть найближчий сервер для тестування

Після тесту ви отримаєте три основні показники: швидкість завантаження (Download), вивантаження (Upload) та затримку (Ping). Якщо швидкість завантаження на 10% і більше нижча за заявлену у вашому тарифі, це може свідчити про проблеми.

Як перевірити швидкість мобільного інтернету

Ви можете скористатися тими ж сайтами, або встановити спеціальні застосунки для тестування на смартфонах.

Speedtest by Ookla доступний в App Store та Google Play. Це найточніший додаток з понад 55 мільярдами проведених тестів по всьому світу.



Швидкість мобільного інтернету також варто виміряти / Фото Unsplash

Як покращити швидкість інтернету?

Якщо ви помітили, що швидкість низька, спробуйте покращити її самостійно. Для домашнього Wi-Fi важливо правильно розмістити роутер – у центрі помешкання на висоті близько метра, подалі від мікрохвильових печей та інших електроприладів.

Також варто періодично перезавантажувати пристрій, оновлювати його прошивку та використовувати надійний пароль для захисту мережі. Іноді допомагає зміна каналу Wi-Fi у налаштуваннях роутера, особливо перехід на менш завантажену частоту 5 ГГц.

Швидкість мобільного інтернету залежить від багатьох факторів: відстані до вежі оператора, погоди та завантаженості мережі. Для її покращення можна спробувати тимчасово увімкнути "режим польоту" для перезавантаження з'єднання з мережею, використовувати полегшені версії застосунків та вимкнути автоматичні оновлення.

Крім того, швидкість мобільного інтернету може бути обмежена вашим тарифом, якщо ви використали весь об'єм даних. Деякі оператори, як-от Київстар, пропонують послуги типу "Турбо" для тимчасового зняття швидкісних обмежень тарифу.

Важлива порада! Якщо жоден із цих методів не допоміг, а швидкість стабільно на 20-30% нижча за обіцяну, варто звернутися до служби підтримки вашого інтернет-провайдера. Можливо ваша мережа потребує огляду, або навіть заміни обладнання.