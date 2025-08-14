Кабінет Міністрів України підготував постанову, яка офіційно закріпила кінцевий термін роботи мереж 3G в країні – 31 грудня 2030 року, повідомляє Економічна Правда з посиланням на документ, який перебуває в розпорядженні редакції.

Навіщо Україна відмовляється від 3G?

Головна мета цього кроку – перерозподілити радіочастотний ресурс, який зараз використовується для технології IMT-2000 (3G), на користь більш сучасних стандартів, таких як IMT-2020 (5G). Очікується, що це забезпечить вищу швидкість передачі даних, ефективніше використання спектра та зменшить витрати на одиницю трафіку.

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що встановлення чіткого дедлайну допоможе операторам краще планувати модернізацію своїх інфраструктур, уникнути технологічного відставання та стимулюватиме абонентів переходити на нові стандарти зв’язку.

Процес відключення не буде раптовим. Оператори почали поступово вимикати 3G в окремих населених пунктах ще на початку 2025 року. Крім того, у світі давно почали відмовлятися від 3G. Наприклад останній оператор в США, який використовував цю технологію, почав відключення абонентів ще у січні 23 року.

Інформація про відключення 3G в Україні не нова. Про це було стало відомо ще на початку року. Тоді Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), реагуючи на ажіотаж навколо новини запевнила, що перехід буде поетапним, а всіх користувачів завчасно про нього повідомлять.

Що буде зі старими телефонами?

Для власників кнопкових телефонів, що працюють у мережі 2G, нічого не зміниться – дзвінки та SMS будуть доступні, як і раніше. У місцевостях, де наразі є лише 3G-покриття, його не вимикатимуть, доки там не з'явиться 4G.

Важливо! Пристрої з підтримкою технології 4G потребують спеціально SIM-картки. Тож якщо сімка вже стара і працювала на 3G апаратах – її доведеться замінити. Це можна зробити у центрах обслуговування оператора зі збереженням номера.