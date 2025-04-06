"Як би це не виглядало дивно": Буданов назвав найбезпечніший месенджер

Найбільш захищеним месенджером серед популярних застосунків є Signal. У ньому найбільший рівень безпеки, попри нещодавні інциденти з ним у США.

Про це в інтерв’ю військовій кореспондентці заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише 24 Канал.

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Чому Signal є найбезпечнішим месенджером

Керівник ГУР МО розповів, що навіть попри нещодавні інциденти з Signal у США, саме цей месенджер забезпечує значно вищий рівень безпеки порівняно з Telegram, Viber чи WhatsApp завдяки більш досконалому захисту даних, що робить його менш вразливим до зовнішніх втручань.

Як би це після останніх подій не виглядало дивно, все ж таки, з того, що перелічили, Signal набагато краще захищений як месенджер,

– заявив він.

За його словами, здебільшого зловмисники зламують не месенджери, а безпосередньо самі мобільні пристрої. Тому, якщо хакери змогли отримати доступ до смартфона, то жоден застосунок не гарантує безпеки та вже без різниці, який саме месенджер встановлений.

Український посадовець також прокоментував думку про те, кнопкові телефони обирають для підвищення безпеки, зазначивши, що це не відповідає дійсності. На його думку, це радше елемент російської практики, де метою є не захист, а контроль за користувачами.

"Це взагалі дурниця, тому що це російський більше досвід. Там стоїть інша мета. Там стоїть мета контролю. Тому, щоб не ускладнювати собі життя, всім сказали: користуйтесь кнопковими телефонами", – додав керівник розвідки.

Також він застеріг від використання звичайного GSM-зв’язку, який перехоплюється з гарантією 100%. За його словами, подібний тип з'єднання легко дозволяє стежити за змістом розмов.