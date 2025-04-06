Об этом в интервью военной корреспондентке заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет 24 Канал.

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Почему Signal является самым безопасным мессенджером

Руководитель ГУР МО рассказал, что даже несмотря на недавние инциденты с Signal в США, именно этот мессенджер обеспечивает значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с Telegram, Viber или WhatsApp благодаря более совершенной защите данных, что делает его менее уязвимым к внешним вмешательствам.

Как бы это после последних событий не выглядело странно, все же, из того, что перечислили, Signal гораздо лучше защищен как мессенджер,

– заявил он.

По его словам, основном злоумышленники взламывают не мессенджеры, а непосредственно сами мобильные устройства. Поэтому, если хакеры смогли получить доступ к смартфону, то ни одно приложение не гарантирует безопасности и уже без разницы, какой именно мессенджер установлен.

Украинский чиновник также прокомментировал мнение о том, кнопочные телефоны выбирают для повышения безопасности, отметив, что это не соответствует действительности. По его мнению, это скорее элемент российской практики, где целью является не защита, а контроль за пользователями.

"Это вообще ерунда, потому что это российский больше опыт. Там стоит другая цель. Там стоит цель контроля. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, всем сказали: пользуйтесь кнопочными телефонами", – добавил руководитель разведки.

Также он предостерег от использования обычной GSM-связи, которая перехватывается с гарантией 100%. По его словам, подобный тип соединения легко позволяет следить за содержанием разговоров.