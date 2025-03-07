Складаний iPhone коштуватиме дорожче ніж більшість комп'ютерів Apple

І знову з'являються нові чутки про iPhone з гнучким екраном. Цього разу мова про формфактор у вигляді книжки. Хоча до виходу смартфона лишається ще дуже багато часу, ми, здається, вже знаємо його ймовірну ціну. Принаймні, так вважає відомий інсайдер, який досить часто постачає правдиву інформацію.

Характеристики

Як ми вже знаємо з попередніх чуток, Apple вдалося усунути проблему складок дисплея на своїх складаних пристроях. Це означає, що готовий до продажу смартфон усе ближче, і більшість чуток говорять саме про форму книжки, яка розкладатиметься у невеликий планшет. Тепер Мінг-Чі Куо не лише підтвердив деяку стару інформацію про ґаджет, а й розкрив повністю нову, зокрема назвав можливий діапазон ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис інсайдера.

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Куо зазначив, що внутрішній дисплей матиме діагональ приблизно 7,8 дюйма і дійсно буде "без складок".

Зовнішній дисплей, як очікується, матиме діагональ 5,5 дюйма.

Смартфон матиме розмір від 9 до 9,5 міліметра у складеному стані та від 4 до 4,5 міліметра у розкладеному.

Корпус нібито виготовлятимуть з титанового сплаву.

Міцний шарнір, який виготовлятиме та сама компанія, що постачає шарніри для MacBook, будуть виготовлені з нержавіючої сталі й титанового сплаву.

Що стосується камер, то, за чутками, пристрій матиме подвійний об'єктив на задній панелі, а фронтальну камеру можна буде використовувати як у складеному, так і в розкладеному стані. Специфікації камер усе ще тримаються в таємниці.

Також може повернутися Touch ID, який буде розміщений збоку й, швидше за все, поєднаний з кнопкою увімкнення, оскільки формфактор зіткнувся з проблемами при інтеграції Face ID – його, імовірно, в смартфоні не буде.

Складаний iPhone матиме ту саму технологію акумулятора, що й тонкий iPhone 17 Air, про який наразі лише ходять чутки.

Ціна

Очікується, що він дебютує до кінця 2026 або на початку 2027 року за ціною від 2 000 до 2 500 доларів. Це досить дорого, враховуючи, що iPhone 16 Pro Max можна купити за 1 199 доларів, щойно анонсований MacBook Air коштуватиме від 999 доларів, а 14-дюймовий MacBook Pro стартує від 1 599 доларів. Навіть одна з максимальних комплектацій ноутбука з одним терабайтом пам'яті обійдеться дешевше – 2 399 доларів.

Однак можна не сумніватися, що покупці знайдуться. Apple змогла продати близько 500 000 Vision Pro за 3 500 доларів, тому на свій перший складаний смартфон також зможе знайти покупця.

Очікується, що технічні характеристики будуть остаточно затверджені у 2 кварталі 2025 року, а виробництво стартує у 3 кварталі 2025 року. Поставки складуть приблизно від 3 до 5 мільйонів одиниць у 2026 році.