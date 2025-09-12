У 2025 році смартфони з 128 гігабайтів пам’яті виглядають застарілими. Apple з iPhone 17 перейшла на стартові 256 гігабайтів без підвищення ціни, тоді як Samsung і Google досі пропонують моделі з меншими обсягами. Зростання ваги фото, відео, ігор та системних файлів робить базовий обсяг критично важливим.

Минуло дев’ять місяців від початку 2025 року, а більшість великих виробників смартфонів досі продають базові моделі з 128 гігабайтів пам’яті. Apple з iPhone 17 вирішила цю проблему – тепер усі смартфони серії стартують із 256 гігабайтів, і при цьому ціна не зросла. На тлі цього дивно виглядає те, що Google Pixel 10 Pro або Samsung Galaxy S25 досі мають конфігурацію на 128 гігабайтів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Digitaltrends.

Чому 128 гігабайтів більше не вистачає?

В сучасних смартфонах сховище заповнюється набагато швидше. У результаті навіть резервне копіювання стає неможливим через нестачу місця. Основна причина – збільшення розміру файлів. Сучасні камери знімають у 4K та навіть 8K, тому фото й відео займають значно більше простору. Додайте сюди мобільні ігри на кшталт Call of Duty Mobile чи PUBG Mobile, які важать майже по 4 гігабайтів , і стане зрозуміло, чому 128 гігабайтів більше не рятують. Операційна система теж забирає своє: близько 20% простору йде під iOS і системні дані ще до того, як користувач почне встановлювати додатки.

Якщо б пам’ять використовувалася лише для фото і відео, 128 гігабайтів могло б вистачити. Але в реальності цей обсяг ділиться між повідомленнями, файлами, іграми та десятками застосунків.

Цікавий факт! За даними опитувань, середній користувач має понад 80 додатків на телефоні.

Багато з них важать гігабайти – TikTok понад 2 гігабайтів, Facebook близько 1,6 гігабайта, месенджери та подкаст-сервіси теж "з’їдають" значну частину сховища.

Хмарні сервіси вирішують проблему лише частково. Вони залежать від швидкості інтернету, поступаються у швидкодії та безпеці, а головне – додатки все одно доводиться зберігати локально.

Китайські бренди на кшталт Huawei та Oppo вже давно пропонують мінімум 256 гігабайтів, а інколи й 512 гігабайтів за привабливішою ціною, ніж Samsung чи Google. OnePlus теж одним із перших перейшов на збільшений базовий обсяг. Тепер і Apple зробила цей крок, і західним компаніям доведеться підтягуватися. Хоча й сама Apple залишила винятки – деякі моделі iPad все ще доступні з 128 гігабайтів.

Нагадаємо, що 9 вересня Apple представила нові iPhone. Офіційні продажі телефонів стартують 19 вересня, в Україні очікується їх поява до кінця жовтня. Ціни в Україні наразі невідомі, але будуть вищими, ніж в США. Така різниця у вартості пояснюється кількома факторами. До американської ціни додається 20% ПДВ та мита, а також витрати на логістику й сертифікацію пристроїв в Україні. Також варто враховувати, що ціна може бути приблизною і очікувано зміниться на момент появи нових iPhone в Україні.