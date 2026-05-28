Новий чип Qualcomm Snapdragon C покликаний назавжди змінити ринок дешевих ноутбуків

Компанія Qualcomm презентувала процесор Snapdragon C, створений для ультрабюджетних ноутбуків. Нова платформа обіцяє вирішити одвічні проблеми дешевих комп'ютерів та нав'язати серйозну боротьбу конкурентам.

Презентація нової апаратної платформи відбулася напередодні виставки Computex. Як повідомляє компанія Qualcomm у своєму офіційному пресрелізі, цей крок є прямою відповіддю на зміну очікувань споживачів від бюджетних пристроїв.

Як Snapdragon C збирається стати революцією для дешевих ноутбуків?

Раніше дешеві ноутбуки на базі процесорів Intel часто розчаровували користувачів низькою продуктивністю, сильним нагріванням і швидким розряджанням батареї. Перехід на енергоефективну архітектуру ARM, яку успішно використовує Apple, тепер стає доступним і для виробників комп'ютерів на Windows завдяки новому чипу від Qualcomm.

Qualcomm виділяє чотири ключові переваги нової платформи: автономність на весь день, швидкий відгук системи, тиху роботу без перегріву та підтримку технологій штучного інтелекту.

Чип орієнтований на повсякденні завдання: плавний вебсерфінг, перегляд потокового відео та роботу з документами. Він не призначений для важкого 3D-рендерингу чи редагування відео у форматі 8K, але чудово впорається з щоденними потребами студентів, сімей і малого бізнесу.

Ми пропонуємо сучасні обчислювальні можливості, які допомагають нашій екосистемі охопити нову аудиторію та розширити доступ до надійних та ефективних технологій для студентів, сімей, малого бізнесу, що працює з клієнтами, та за їхніми межами,

– прокоментував Кедар Кондап, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Compute and Gaming у Qualcomm Technologies, Inc.

Важливою особливістю Snapdragon C є наявність вбудованого NPU (нейропроцесора). Це спеціалізований блок, створений виключно для швидкої обробки завдань штучного інтелекту (наприклад, розпізнавання облич або покращення зображення з камери), що зазвичай відсутній у бюджетних пристроях.

Проте Qualcomm підтвердила журналістам, що цей NPU не підтримуватиме функції Copilot Plus від Microsoft, пише Android Authority, оскільки його потужність не досягає необхідного показника у 40 TOPS (трильйонів операцій на секунду).

Оскільки витрати зростають, а очікування клієнтів змінюються, Snapdragon C поєднує в собі вигідні обчислення, роботу батареї протягом усього дня, можливості ШІ та швидку продуктивність у прохолодних і тихих пристроях для розширення вибору платформи,

– каже Кедар Кондап.

Щодо технічних характеристик самого процесора, компанія розкрила небагато деталей. Відомо, що Snapdragon C не має фірмових кастомних ядер Oryon, які використовуються у дорожчих чипах Snapdragon X. Замість цього процесор отримав ядра Kryo, побудовані на базі стандартної інтелектуальної власності (IP) компанії Arm.

Деталі про графічний процесор (GPU), максимальний обсяг підтримуваної оперативної пам'яті чи технологічний процес виробництва наразі не розголошуються.

Які виробники першими випустять ноутбуки на Snapdragon C?

Нові пристрої на базі Snapdragon C очікуються на ринку вже наприкінці цього року. Серед перших партнерів, які готують свої ноутбуки, названо компанії Acer, HP та Lenovo.

Компанія Acer вже офіційно анонсувала свій перший ноутбук на цій платформі – Aspire Go 15. Виробник описує його як масовий продукт:

Пристрій отримає до 8 гігабайтів оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 512 гігабайтів та 15,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p та співвідношенням сторін 16:9.

Також ноутбук оснащений двома повнофункціональними портами USB-C, одним портом HDMI, веб-камерою з роздільною здатністю 1080p та акумулятором ємністю 53 ват-годин.

Точна ціна та дата виходу Aspire Go 15 поки що не оголошені.

Окрім Windows-пристроїв, новий чип може з'явитися і в інших екосистемах. На запитання журналістів про можливість використання Snapdragon C у пристроях Googlebooks, представники Qualcomm відповіли, що вони раді співпраці з Google і поділяться деталями найближчим часом.

Ми раді нашій співпраці з Google над Googlebook і поділимося деталями найближчим часом,

– відповіли у Qualcomm на запит видання Android Authority.

Нагадаємо, компанія Google зовсім нещодавно анонсувала свій Googlebook, але не надала жодної конкретної інформації про характеристики, обмежившись здебільшого програмною частиною. Ця відповідь Qualcomm може означати, що в ньому стоятиме саме Snapdragon C, а не процесори Tensor від самої Google. Але при цьому пристрої будуть підтримувати ШІ Gemini, на відміну від Copilot.

Як Snapdragon C вплине на майбутнє ринку ноутбуків?

Анонс Snapdragon C є надзвичайно важливою подією для всього ринку персональних комп'ютерів. Протягом багатьох років покупці з обмеженим бюджетом були змушені обирати між повільними та гарячими Windows-ноутбуками на базі дешевих процесорів Intel або простішими хромбуками. Нова платформа від Qualcomm обіцяє стерти цю межу, пропонуючи повноцінну операційну систему Windows у поєднанні з автономністю та тишею, які раніше були притаманні лише значно дорожчим пристроям.

Успіх цієї ініціативи залежатиме від того, наскільки якісними виявляться кінцеві продукти від Acer, HP та Lenovo, а також від реальної роздрібної ціни. Якщо виробникам дійсно вдасться запропонувати низьку ціну без критичних компромісів у якості екранів чи матеріалів корпусу, це може повністю переформатувати ринок пристроїв для навчання та офісної роботи.