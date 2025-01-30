Для OpenAI настали світлі часи: нова компанія хоче перевершити інвестиції Microsoft удвічі

Як відомо, Microsoft спочатку вклала в розробки OpenAI 10 мільярдів доларів, а потім збільшила цю суму щонайменше до 13 мільярдів, за останніми оцінками. Однак нові повідомлення в ЗМІ свідчать, що компанія може отримати нового найбільшого інвестора, який начебто планує інвестувати до 25 мільярдів доларів.

Все більше грошей

Наче було недостатньо проєкту Stargate з його 500 мільярдами, які, як кажуть неназвані джерела, підуть на обслуговування інтересів лише однієї OpenAI, так тепер ще від 15 до 25 мільярдів окремо додасть SoftBank, японська інвестиційна компанія. Якщо угода відбудеться, це зробить її найбільшим інвестором в OpenAI, залишивши позаду Microsoft, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Повідомляється, що ці інвестиції відрізнятимуться від грошей, які той же SoftBank уже виділив на проєкт Stargate разом із самою OpenAI, MGX та Oracle. Ідея цього задуму полягає в побудові цілої мережі центрів обробки даних по всій території США, на яких будуть навчати нові покоління штучного інтелекту. На початку сума інвестицій складе 100 мільярдів, а за найближчі 4 роки зросте до 500 мільярдів.

Судячи з усього, десь у процесі переговорів про це партнерство в рамках спільної компанії, OpenAI вмовила SoftBank вкластися безпосередньо в саму компанію. Варто зазначити, що SoftBank уже вклав 1,5 мільярда доларів в OpenAI раніше, а генеральний директор Масайоші Сон заявляв, що він давно зацікавлений в інвестуванні в технології та ШІ, попри те, що в минулому він стикався з проблемами, пов'язаними з іншими своїми інвестиціями в цю сферу. Але інвестиційна компанія відновила свою фінансову стійкість після успішного IPO компанії ARM Holdings, яка виробляє мікросхеми, і тепер може спробувати знову.

Оскільки DeepSeek потрапив у заголовки газет як начебто найпотужніший ШІ на ринку (хоча Alibaba вже заявила, що її модель штучного інтелекту Qwen 2.5-Max перевершила результати DeepSeek), OpenAI повинна реагувати якомога швидше й щось із цим зробити, щоб залишатися лідером ринку. Нещодавно Microsoft і OpenAI почали розслідування того, чи навчала DeepSeek свої моделі, викрадаючи їхні власні дані. Але якою б не була відповідь, успіх, якого досягла компанія, тепер під загрозою. Тому і проєкт Stargate, який допоможе масштабувати інфраструктуру компанії, і співпраця з SoftBank, будуть корисними для подальшого розвитку.