Microsoft розслідує, чи не були дані DeepSeek отримані несанкціонованим способом

Модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом під назвою R1, яка імітує людське мислення, захопила ринок ШІ в США, де завжди домінували OpenAI, Google та Meta. Попри те, що модель була розроблена за значно менші гроші – 6 мільйонів доларів у DeepSeek проти 100 мільйонів доларів у конкурентів, – вона все одно якимось чином перевершує великих технологічних гігантів, загрожуючи їхньому бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Тому Microsoft разом із OpenAI взялися з'ясовувати, чи мала DeepSeek доступ до даних OpenAI. Насправді як пише джерело, все почалося ще восени, коли дослідники безпеки Microsoft виявили, що особи, пов'язані з китайським стартапом, витягли значний обсяг даних через API OpenAI. Хоча розробники можуть платити за ліцензію, щоб використовувати моделі OpenAI та інтегрувати їх у свої програми, така діяльність порушує умови надання послуг OpenAI і потенційно може бути віднесена до категорії витоку даних.

Оскільки Microsoft є ключовим технологічним партнером і найбільшим інвестором OpenAI, вона повідомила розробника ChatGPT про підозрілу активність, яка може бути спробою обійти обмеження на обсяг даних, до яких можна отримати доступ, і в цьому випадку є явним порушенням.

Поки що ні OpenAI, ні Microsoft не зробили офіційних заяв щодо розслідування, яке триває. Якщо це виявиться правдою, то може стати проблемою для нового сервісу, і стрімкий успіх компанії, особливо в американському ШІ-просторі, може похитнутися.

В мережі багато іронізують з цього приводу, зазначаючи, що сама OpenAI крала ліцензовані дані, щоб навчити свій ШІ – книги, журнали, публікації в інтернеті, роботи художників та інші матеріали. Тепер же вона обурюється, що хтось украв крадене.

Нагадаємо, вчора OpenAI також прямо звинуватила DeepSeek несанкціонованому використанні даних та методі "дистиляції" для навчання своїх ШІ-моделей. Дистиляція – це процес, під час якого одна модель штучного інтелекту багаторазово ставить запитання іншій, щоб навчитися на її відповідях. Це також порушує умови використання продуктів OpenAI.