Microsoft расследует, не были ли данные DeepSeek получены несанкционированным способом

Модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, которая имитирует человеческое мышление, захватила рынок ИИ в США, где всегда доминировали OpenAI, Google и Meta. Несмотря на то, что модель была разработана за значительно меньшие деньги – 6 миллионов долларов у DeepSeek против 100 миллионов долларов у конкурентов, – она все равно каким-то образом превосходит крупных технологических гигантов, угрожая их бизнесу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Поэтому Microsoft вместе с OpenAI взялись выяснять, имела ли DeepSeek доступ к данным OpenAI. На самом деле как пишет источник, все началось еще осенью, когда исследователи безопасности Microsoft обнаружили, что лица, связанные с китайским стартапом, извлекли значительный объем данных через API OpenAI. Хотя разработчики могут платить за лицензию, чтобы использовать модели OpenAI и интегрировать их в свои программы, такая деятельность нарушает условия предоставления услуг OpenAI и потенциально может быть отнесена к категории утечки данных.

Поскольку Microsoft является ключевым технологическим партнером и крупнейшим инвестором OpenAI, она уведомила разработчика ChatGPT о подозрительной активности, которая может быть попыткой обойти ограничения на объем данных, к которым можно получить доступ, и в этом случае является явным нарушением.

Пока что ни OpenAI, ни Microsoft не сделали официальных заявлений относительно продолжающегося расследования, которое продолжается. Если это окажется правдой, то может стать проблемой для нового сервиса, и стремительный успех компании, особенно в американском ИИ-пространстве, может пошатнуться.

В сети много иронизируют по этому поводу, отмечая, что сама OpenAI воровала лицензированные данные, чтобы обучить свой ИИ – книги, журналы, публикации в интернете, работы художников и другие материалы. Теперь же она возмущается, что кто-то украл краденое.

Напомним, вчера OpenAI также прямо обвинила DeepSeek в несанкционированном использовании данных и методе "дистилляции" для обучения своих ИИ-моделей. Дистилляция – это процесс, во время которого одна модель искусственного интеллекта многократно задает вопросы другой, чтобы научиться на ее ответах. Это также нарушает условия использования продуктов OpenAI.