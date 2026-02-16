Рідкісне кільцеподібне затемнення Сонця відбудеться вже 17 лютого: де його зможуть побачити
- 17 лютого 2026 року відбудеться рідкісне кільцеподібне затемнення Сонця, яке можна буде повноцінно спостерігати лише над вузькою смугою Антарктиди.
- Більшість жителів планети побачать лише часткову фазу затемнення, яке буде помітним на території Антарктиди, південно-східній Африці, півдні Південної Америки та над кількома океанами.
17 лютого 2026 року відбудеться рідкісне астрономічне явище – кільцеподібне сонячне затемнення. Проте побачити повноцінне "кільце вогню" зможуть лише одиниці. Більшість спостерігачів стануть свідками лише часткової фази. Кому ж пощастить?
Чому це затемнення стане одним із найменш доступних у десятилітті?
17 лютого 2026 року Місяць пройде точно між Землею та Сонцем, утворивши кільцеподібне затемнення. У такій конфігурації супутник опиняється майже по центру сонячного диска, однак його видимий розмір виявляється замалим, щоб повністю перекрити світило. У результаті навколо темного силуету Місяця залишається яскраве світлове кільце – саме через це явище отримало назву "кільце вогню", пише 24 Канал.
Цього разу повноцінну кільцеподібну фазу можна буде спостерігати лише вздовж вузької смуги над Антарктидою. Ширина цієї зони становитиме приблизно 616 кілометрів, а її довжина – близько 4 282 кілометрів, зазначає Deep Creek Times. Антумбральна тінь Місяця перетинатиме Землю приблизно 59 хвилин – з 11:42 до 12:41 за універсальним координованим часом (додайте дві години для того, що отримати Час в Україні).
Максимальна тривалість "кільця вогню" сягне 2 хвилин 20 секунд, пише Astronomy. У деяких точках Антарктиди Місяць перекриє до 96 відсотків центральної частини сонячного диска. Проте доступ до цієї зони надзвичайно складний – фактично йдеться про віддалені райони материка, де працюють лише кілька дослідницьких станцій.
Обмежена зона в Антарктиді, де можна буде побачити затемнення Сонця 17 лютого 2026 року / Зображення Space.com/Jamie Carter/Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN/GIS/Xavier Jubier
Серед небагатьох населених пунктів, що опиняться в межах кільцеподібної тіні, – французько-італійська станція Concordia Research Station та російська Mirny Station. На першій "кільце вогню" триватиме трохи більше двох хвилин, на другій – приблизно 1 хвилину 52 секунди. Водночас погодні умови залишаються фактором ризику: у прибережних районах Антарктиди в цей період хмарність може перевищувати 60 відсотків.
Для більшості жителів планети затемнення буде частковим. Його зможуть побачити на всій території Антарктиди, у південно-східній частині Африки, на півдні Південної Америки, а також над Атлантичним, Індійським, Тихим і Південним океанами. Наприклад, у чилійському Пунта-Аренас Місяць закриє менше 2 відсотків сонячного диска – майже непомітний ефект.
Видимість затемнення в інших регіонал планети / Зображення Michael Zeiler/EclipseAtlas.com
Цікаво, що кільцеподібні затемнення залежать від відстані між Землею та Місяцем. У лютому 2026 року супутник перебуватиме поблизу апогею – найвіддаленішої точки своєї орбіти. Саме тому його видимий діаметр буде меншим, ніж у разі повного затемнення.
Попри те, що молодик відбувається щомісяця, затемнення можливі лише під час так званих сезонів затемнень – приблизно двічі на рік, коли орбіта Місяця вирівнюється із площиною орбіти Землі навколо Сонця.
Коли наступні затемнення?
За даними Space.com, після 17 лютого 2026 року наступні кільцеподібні затемнення відбудуться лише у 2027 році:
- 6 лютого 2027 року: Чилі, Аргентина, Уругвай, Бразилія, Кот-д'Івуар, Гана, Того, Бенін і Нігерія.
- 26 січня 2028 року: Галапагоські острови, материкова частина Еквадору, Перу, Бразилія, Суринам, Французька Гвіана, Марокко та Іспанія.
- 1 червня 2030 року: Алжир, Туніс, Лівія, Греція, Туреччина, Росія, Казахстан, Китай і Японія.
- 21 травня 2031 року: Ангола, Замбія, Демократична Республіка Конго, Танзанія, Індія, Шрі-Ланка, Нікобарські острови, Таїланд, Малайзія та Індонезія.
- 9 травня 2032 року: Південний океан.
- 12 вересня 2034 року: Чилі, Болівія, Аргентина, Парагвай, Бразилія та острів Гоф.
- 9 березня 2035 року: Нова Зеландія та атол Реао (Туамоту).