Почему это затмение станет одним из наименее доступных в десятилетии?

17 февраля 2026 года Луна пройдет точно между Землей и Солнцем, образовав кольцеобразное затмение. В такой конфигурации спутник оказывается почти по центру солнечного диска, однако его видимый размер оказывается слишком маленьким, чтобы полностью перекрыть светило. В результате вокруг темного силуэта Луны остается яркое световое кольцо – именно из-за этого явление получило название "кольцо огня", пишет 24 Канал.

На этот раз полноценную кольцеобразную фазу можно будет наблюдать только вдоль узкой полосы над Антарктидой. Ширина этой зоны составит примерно 616 километров, а ее длина – около 4 282 километров, отмечает Deep Creek Times. Антумбральная тень Луны будет пересекать Землю примерно 59 минут – с 11:42 до 12:41 по универсальному координированному времени (добавьте два часа для того, что получить время в Украине).

Максимальная продолжительность "кольца огня" достигнет 2 минут 20 секунд, пишет Astronomy. В некоторых точках Антарктиды Луна перекроет до 96 процентов центральной части солнечного диска. Однако доступ к этой зоне чрезвычайно сложный – фактически речь идет об отдаленных районах материка, где работают лишь несколько исследовательских станций.



Ограниченная зона в Антарктиде, где можно будет увидеть затмение Солнца 17 февраля 2026 года / Изображение Space.com/Jamie Carter/Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN/GIS/Xavier Jubier

Среди немногих населенных пунктов, что окажутся в пределах кольцеобразной тени, – французско-итальянская станция Concordia Research Station и российская Mirny Station. На первой "кольцо огня" продлится чуть более двух минут, на второй – примерно 1 минуту 52 секунды. В то же время погодные условия остаются фактором риска: в прибрежных районах Антарктиды в этот период облачность может превышать 60 процентов.

Для большинства жителей планеты затмение будет частичным. Его смогут увидеть на всей территории Антарктиды, в юго-восточной части Африки, на юге Южной Америки, а также над Атлантическим, Индийским, Тихим и Южным океанами. Например, в чилийском Пунта-Аренас Луна закроет менее 2 процентов солнечного диска – почти незаметный эффект.



Видимость затмения в других регионах планеты / Изображение Michael Zeiler/EclipseAtlas.com

Интересно, что кольцеобразные затмения зависят от расстояния между Землей и Луной. В феврале 2026 года спутник будет находиться вблизи апогея – самой отдаленной точки своей орбиты. Именно поэтому его видимый диаметр будет меньше, чем в случае полного затмения.

Несмотря на то, что новолуние происходит ежемесячно, затмения возможны только во время так называемых сезонов затмений – примерно дважды в год, когда орбита Луны выравнивается с плоскостью орбиты Земли вокруг Солнца.

Когда следующие затмения?

