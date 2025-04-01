Місія Fram2: SpaceX здійснила перший в історії пілотований політ над полюсами Землі

SpaceX вперше в історії відправила людей у космічний політ, який пролягає через обидва полюси Землі. Місія Fram2 стартувала 31 березня з космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Космічний корабель Crew Dragon "Resilience", запущений ракетою Falcon 9, вийшов на полярну орбіту з екіпажем із чотирьох космічних туристів.

Командиром місії Fram2 став Чун Ван з Мальти. Разом із ним на борту перебувають командир корабля Янніке Міккельсен із Норвегії, пілот Рабеа Рогге з Німеччини та медичний офіцер і спеціаліст місії Ерік Філліпс з Австралії, розповідає 24 Канал.

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Екіпаж місії Fram2 / Фото SpaceX

Старт місії Fram2 – дивіться відео

Через 2,5 хвилини після старту перший ступінь ракети Falcon 9 відключив дев'ять двигунів Merlin і відокремився. Після гальмівного маневру він успішно приземлився на автономну плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані – це сталося через 5,5 хвилини після запуску.

Тим часом другий ступінь Falcon 9 продовжив виведення корабля Resilience на орбіту і менш ніж через 10 хвилин після старту Crew Dragon відокремився, розпочавши самостійний політ.

Протягом наступних трьох-п’яти днів екіпаж облітатиме Землю, спостерігаючи за полярними регіонами з орбіти, що досі нікому не вдавалося.

Ось як виглядає полярний регіон з висоти польоту Crew Dragon

Наукова місія та значення польоту

Місія Fram2 названа на честь норвезького судна "Fram", яке наприкінці XIX – початку XX століття досліджувало Арктику та Антарктику.



Корабель Fram / Фото Mr. Steve Nicklas, NOS, NGS

У рамках місії екіпаж виконає 22 наукові експерименти. Серед них – перша спроба вирощування грибів у космосі, експериментальний апарат для отримання рентгенівських знімків людського тіла на орбіті, а також дослідження впливу мікрогравітації на опорно-руховий апарат людини.

Цікаві факти про історичну місію SpaceX

Запуск Fram2 став 17-м пілотованим польотом для SpaceX і шостим, виконаним для приватних замовників.

Crew Dragon Resilience здійснив уже четвертий політ: раніше він брав участь у місіях Crew-1 (перша операційна місія SpaceX на МКС), Inspiration4 та Polaris Dawn.

Політ Fram2 стартував через два тижні та три дні після місії Crew-10, що стало найкоротшим інтервалом між запусками астронавтів у історії SpaceX.

Очікується, що місія триватиме від трьох до п’яти днів. Повернення відбудеться у Тихому океані – це стане першим випадком посадки пілотованої місії SpaceX не біля узбережжя Флориди.

Компанія змінила місце приводнення, щоб зменшити ризики падіння уламків капсули на населені території.

До речі, після посадки екіпаж також проведе фінальний експеримент: вони свідомо відмовляться від стандартної медичної допомоги та підтримки для астронавтів, щоб дослідити адаптацію людського організму до гравітації після перебування у космосі.