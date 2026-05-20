Трагедія на Starbase: загибель працівника знову привернула увагу до безпеки у SpaceX

На космодромі Starbase компанії SpaceX у Південному Техасі 15 травня загинув працівник. Інцидент стався напередодні запуску нової версії ракети Starship V3, що вкотре привернуло увагу до проблем з безпекою на об'єктах Ілона Маска.

Про трагічний випадок, що стався близько 4:00 ранку за місцевим часом, повідомило видання San Antonio Express-News.

Що відомо про інцидент на Starbase?

Хоча місцева влада не розкриває особу загиблого, джерела The Wall Street Journal уточнили, що це був співробітник компанії-підрядника, який помер унаслідок падіння. SpaceX наразі не надала публічних коментарів.

Інцидент стався в момент, коли SpaceX активно готується до одного з ключових випробувань програми Starship – першого запуску версії Starship V3. Це нове покоління надважкої ракети, яку компанія розглядає як основу для майбутніх польотів на Місяць і Марс.

Цей запуск мав стати дванадцятим для системи Starship загалом. Спочатку старт планувався на 19 травня, але його двічі переносили, востаннє – на вечір четверга, 21 травня. Причини затримок компанія не пояснила.

Starship вважається найбільшою та найпотужнішою ракетою в історії. Висота системи перевищує 122 метри, а сама конструкція створюється як повністю багаторазова. Перший політ повністю зібраного Starship відбувся у квітні 2023 року, а запуск V3 має стати вже дванадцятим випробуванням програми.

Чи були проблеми з безпекою у SpaceX раніше?

Сама Starbase вже давно перебуває під увагою через проблеми з безпекою. У 2025 році TechCrunch опублікував аналіз даних OSHA, згідно з яким рівень виробничих травм на Starbase виявився найвищим серед усіх виробничих і тестових майданчиків SpaceX.

На Starbase зафіксовано рівень травматизму, який майже в 6 разів перевищував середній показник для аналогічних підприємств з виробництва космічних апаратів і майже в 3 рази – для аерокосмічного виробництва в цілому у 2024 році. Цей надвисокий рівень травматизму зберігається з 2019 року, коли SpaceX почала передавати дані про травматизм на Starbase федеральному регулятору [OSHA],

– коментують інциденти пов'язані зі SpaceX автори статті.

Лише в січні цього року OSHA висунуло проти SpaceX сім "серйозних" звинувачень у порушенні правил безпеки, зокрема через неналежну перевірку крана, який обвалився на Starbase у червні минулого року. Агентство наклало на компанію максимальний штраф за шістьма із семи порушень на загальну суму 115 850 доларів, який SpaceX наразі оскаржує.

Паралельно компанія вже стикається з іншими юридичними проблемами, пов'язаними з безпекою праці. Зокрема, триває судовий позов від водія вантажівки, який заявив, що отримав травми через витік рідкого метану під час доставки пального на тестовий майданчик SpaceX у Мак-Грегорі поблизу Вако в червні 2024 року, як повідомляє Austin American-Statesman.

Окремо зростає напруга і серед місцевих жителів. Нещодавно понад 50 людей, які мешкають неподалік Starbase, подали федеральний позов проти компанії. Вони стверджують, що запуски Starship пошкодили їхні будинки. Ситуація виглядає особливо контрастно на тлі того, що Starbase нещодавно офіційно отримала статус міста.

Цікавий факт! У травні 2025 року місцеві мешканці підтримали інкорпорацію території голосуванням – 212 голосів "за" проти 6 "проти". Це означає, що район навколо космодрому Starbase офіційно став окремим містом. Більшість жителів території – працівники або люди, пов'язані зі SpaceX, тому компанія отримала більше впливу на місцеве управління, забудову, інфраструктуру та правила в регіоні.

