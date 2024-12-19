SpaceX приховує драматичний інцидент, що стався під час місії Polaris Dawn

Polaris Dawn – це історична місія, під час якої було здійснено перший приватний вихід у космос. Зокрема у відкритому просторі поза кораблем побував Джаред Айзекман, майбутній глава NASA, якого вже призначив Дональд Трамп. Як зазначають ЗМІ, не все в той день пройшло гладко, але SpaceX, яка відповідала за цю місію, приховує інформацію. Що ж сталося?

Секрети SpaceX

Як з'ясували журналісти, місія Polaris Dawn зазнала годинної втрати зв'язку й, відповідно, контролю з Землі, перед тим, як двоє астронавтів вийшли з капсули Dragon для першого в історії комерційного виходу у відкритий космос, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Polaris Dawn стартувала 10 вересня з екіпажем з чотирьох осіб на чолі з технологічним підприємцем Джаредом Айзекманом.

Фінансована мільярдером місія на борту корабля Crew Dragon компанії SpaceX досягла максимальної висоти орбіти 1400 кілометрів над Землею, також встановивши новий рекорд апогею навколоземної орбіти (найвіддаленіша точка, досягнута від планети) для пілотованої місії.

12 вересня Polaris Dawn став першою приватною місією, яка здійснила вихід у відкритий космос: двоє астронавтів, включно з Айзекманом, вийшли з капсули SpaceX, що стало історичним моментом, який відкрив нові горизонти для комерційних космічних польотів.

У кімнаті управління польотами SpaceX все пройшло не так добре. Анонімне джерело повідомило, що відключення електроенергії на об'єкті SpaceX в Каліфорнії призвело до втрати наземного контролю, а це означає, що команда управління польотом на короткий час не змогла керувати космічним кораблем.

Відсутність командування та контролю — це велика проблема. Весь сенс наявності операторів місії на Землі полягає в тому, щоб мати можливість швидко реагувати, якщо щось трапиться,

– каже співрозмовник видання, який захотів лишитися анонімним.

Члени екіпажу Polaris Dawn пройшли підготовку перед запуском у космос, однак вони не є професійними астронавтами. Попри цей факт, все, як видається, пройшло добре й завершилося без наслідків.

Оскільки SpaceX є приватною компанією, про цю проблему не повідомляють публічно. Комерційні космічні оператори, які хочуть здійснювати запуск або повернення в космос у межах кордонів США, потребують ліцензії від Федерального управління цивільної авіації (FAA) для забезпечення безпеки перехожих або майна на землі, але FAA не несе відповідальності за безпеку людей на борту приватного космічного корабля. Це тому, що мораторій, затверджений Конгресом у 2004 році, тимчасово заборонив FAA видавати правила для захисту безпеки людей на борту космічних запусків, щоб не перевантажувати космічну галузь, що розвивається.

NASA наймає SpaceX для перевезення своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію на борту космічного корабля Dragon, того самого, що використовувався для запуску місії Polaris Dawn. За словами іншого анонімного джерела Reuters, SpaceX повідомила NASA про втрату наземного контролю під час приватної місії, але не збирається зробити це публічно. У результаті комісія NASA з безпеки у листопаді попросила SpaceX зосередитися на безпеці екіпажу під час комерційних польотів на МКС, оскільки частота космічних польотів зростає.