Секреты SpaceX

Как выяснили журналисты, миссия Polaris Dawn потерпела часовую потерю связи и, соответственно, контроля с Земли, перед тем, как двое астронавтов вышли из капсулы Dragon для первого в истории коммерческого выхода в открытый космос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Миллиардер, космический турист и конфликт интересов: вот кого Трамп назначил новым главой NASA

Polaris Dawn стартовала 10 сентября с экипажем из четырех человек во главе с технологическим предпринимателем Джаредом Айзекманом.

Финансируемая миллиардером миссия на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX достигла максимальной высоты орбиты 1400 километров над Землей, также установив новый рекорд апогея околоземной орбиты (самая удаленная точка, достигнута от планеты) для пилотируемой миссии.

12 сентября Polaris Dawn стал первой частной миссией, которая осуществила выход в открытый космос: двое астронавтов, включая Айзекмана, вышли из капсулы SpaceX, что стало историческим моментом, который открыл новые горизонты для коммерческих космических полетов.

В комнате управления полетами SpaceX все прошло не так хорошо. Анонимный источник сообщил, что отключение электроэнергии на объекте SpaceX в Калифорнии привело к потере наземного контроля, а это означает, что команда управления полетом на короткое время не смогла управлять космическим кораблем.

Отсутствие командования и контроля — это большая проблема. Весь смысл наличия операторов миссии на Земле заключается в том, чтобы иметь возможность быстро реагировать, если что-то случится,

– говорит собеседник издания, который захотел остаться анонимным.

Члены экипажа Polaris Dawn прошли подготовку перед запуском в космос, однако они не являются профессиональными астронавтами. Несмотря на этот факт, все, как кажется, прошло хорошо и завершилось без последствий.

Поскольку SpaceX является частной компанией, об этой проблеме не сообщают публично. Коммерческие космические операторы, которые хотят осуществлять запуск или возвращение в космос в пределах границ США, нуждаются в лицензии от Федерального управления гражданской авиации (FAA) для обеспечения безопасности прохожих или имущества на земле, но FAA не несет ответственности за безопасность людей на борту частного космического корабля. Это потому, что мораторий, утвержденный Конгрессом в 2004 году, временно запретил FAA выдавать правила для защиты безопасности людей на борту космических запусков, чтобы не перегружать развивающуюся космическую отрасль.

NASA нанимает SpaceX для перевозки своих астронавтов на Международную космическую станцию на борту космического корабля Dragon, того самого, что использовался для запуска миссии Polaris Dawn. По словам другого анонимного источника Reuters, SpaceX сообщила NASA о потере наземного контроля во время частной миссии, но не собирается сделать это публично. В результате комиссия NASA по безопасности в ноябре попросила SpaceX сосредоточиться на безопасности экипажа во время коммерческих полетов на МКС, поскольку частота космических полетов растет.