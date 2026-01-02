SpaceX змінить орбіти тисяч супутників Starlink через серйозну загрозу безпеці

Компанія SpaceX розпочинає масштабну переконфігурацію супутникової мережі Starlink. Упродовж 2026 року приблизно 4400 апаратів перемістять на нижчі орбіти.

Це рішення спрямоване на підвищення безпеки у космосі та зменшення ризиків зіткнень із космічним сміттям. Зміна висоти польоту також допоможе значно швидше виводити супутники з експлуатації у разі виникнення несправностей чи втрати керування, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що загрожує Starlink?

Майкл Ніколс, віцепрезидент SpaceX із розробки Starlink, повідомив про плани знизити робочу висоту супутників із приблизно 550 кілометрів до 480 кілометрів. Основна причина полягає у тому, що на висоті нижче 500 кілометрів знаходиться значно менше об’єктів космічного сміття та запланованих супутникових угруповань. Це суттєво знижує загальну ймовірність зіткнень у міру того, як кількість пристроїв на низькій навколоземній орбіті продовжує стрімко зростати.

Важливим чинником ухвалення рішення став сонячний цикл. Наближення сонячного мінімуму, який очікується на початку 2030-х років, призводить до розрідження атмосфери. Геомагнітних збурень стане менше, атмосфера перестане роздуватися щоразу, коли Сонце викидає чергову плазму в наш бік. У таких умовах супутники довше лишаються на своїх орбітах навіть після виходу з ладу.

Перехід на нижчу висоту також дозволить скоротити час пасивного сходу апаратів з орбіти більш ніж на 80 відсотків – замість чотирьох років цей процес триватиме лише кілька місяців.



Рендер супутника Starlink / Фото Depositphotos

Така ініціатива з’явилася після нещодавньої аномалії з одним із супутників Starlink на висоті 418 кілометрів, що призвела до появи невеликої кількості уламків, про що писало видання Engadget.

Крім того, SpaceX наголошує на важливості безпеки через незлагоджені дії інших операторів, зокрема випадки запусків супутників без належної координації маневрів. Наразі мережа нараховує майже 10 000 супутників та забезпечує інтернетом понад 9 мільйонів користувачів у 155 країнах світу.