США досі використовують дискети та Windows 95 для управління авіаперельотами

Попри загальний перехід на сучасні цифрові технології, система управління повітряним рухом у США досі базується на обладнанні минулого століття. У багатьох диспетчерських центрах і вежах управління повітряним рухом дані передаються за допомогою дискет, а комп’ютери працюють на операційній системі Windows 95.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) офіційно оголосило про плани модернізації цієї інфраструктури, повідомляє 24 Канал. Одначе така проблема актуальна не лише для FAA і не тільки для США. Чому ж відомства в усьому світі досі продовжують використовувати застарілі технології?

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На сьогодні в багатьох американських центрах керування використовується обладнання, актуальне ще наприкінці XX століття. Частина працівників і досі користується паперовими стрічками для координації польотів, а для обміну інформацією між системами застосовують дискети.

Попри це, як зазначає Ars Technica, сама система демонструє високу надійність. Утім, фахівці, зокрема професор Університету Іллінойсу Шелдон Джейкобсон, вважають, що оновлення є необхідним.

Однією з переваг застарілих технологій є їхня стійкість до сучасних кіберзагроз. Наприклад, під час глобального збою у 2024 році, спричиненого помилкою у програмному забезпеченні CrowdStrike, FAA не постраждала. Однак у самій адміністрації визнають, що 51 зі 138 систем вважаються непридатними до подальшого використання через застарілість обладнання та відсутність запасних частин.

Подібні труднощі виникають і в інших містах та країнах: наприклад, у Японії та залізничній системі Сан-Франциско, де перехід на нові рішення запланований лише до 2030 року.

Водночас модернізація таких систем – це складна задача. На відміну від звичайних корпоративних ІТ-мереж, авіаційні диспетчерські системи мають працювати безперервно, і навіть короткочасне відключення може вплинути на безпеку польотів.

Крім того, нові рішення повинні бути захищеними від кібератак, адже злам інфраструктури може паралізувати не лише авіасполучення, а й логістику, торгівлю та служби реагування.

Втім, деякі експерти не вірять у швидку реалізацію ініціативи. Аналітик авіаційної галузі Роберт В. Манн-молодший у коментарі NPR нагадав, що обіцянки модернізувати систему звучать понад 30 років, але реального прогресу немає.

Збої, як-от вимкнення системи сповіщення NOTAM у січні 2023 року, що спричинило масштабні затримки рейсів, лише підкреслюють потребу в оновленні інфраструктури в США. Тоді причиною стала пошкоджена база даних.

Часто до проблем призводили і фінансові обмеження, які заважали своєчасно оновлювати обладнання. Нещодавні збої з радаром і зв’язком у аеропорту Ньюарка також пов’язують із несправною проводкою.

За поточними планами, модернізація має тривати чотири роки, але фахівці, серед яких і Джейкобсон, вважають ці строки надто оптимістичними, особливо з огляду на брак інформації про бюджет проєкту.