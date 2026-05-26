Свобода від дротів: SpaceX готує секретне оновлення для Starlink

Компанія SpaceX готується суттєво розширити можливості своєї найкомпактнішої супутникової антени. Нові знахідки у програмному забезпеченні вказують на розробку моделі, яка зможе працювати без підключення до розетки, що відкриває нові горизонти для мандрівників та екстрених служб.

Яким буде наступний Starlink Mini?

Останні оновлення прошивки терміналів Starlink містять численні згадки про нову апаратну модифікацію компактної антени Mini. Найцікавішим нововведенням стане вбудований акумулятор, що перетворить пристрій на повністю автономну точку доступу. Першим це помітило видання The Verge.

Дослідник Дзіньвей Чжао помітив у травневому релізі прошивки спеціальні рядки коду, призначені для керування живленням.

Зокрема, функція DishBatteryStats дозволяє системі зчитувати рівень заряду вбудованої батареї, її поточний статус і активне джерело живлення. На відміну від використання сторонніх зовнішніх акумуляторів, інтегроване рішення дозволить системі нативно відображати точний відсоток заряду безпосередньо у мобільному додатку.

У коді також зафіксовані три стани живлення: від порту USB-C, від внутрішньої батареї або одночасно від обох джерел. Така схема забезпечує наскрізну підтримку живлення, що має позитивно вплинути на довговічність акумулятора та запобігти його передчасному зносу.



Шматок коду, який свідчить про майбутнє оновлення / Скриншот Дзіньвей Чжао/The Verge

Окрім акумулятора, у прошивці з'явилися згадки про версію під назвою MINI1_RUGGED_PROD1. За словами фахівців, це може бути захищений варіант пристрою, призначений для використання у промислових чи військових цілях:

Основна відмінність від звичайної mini1 – трохи нижчі показники EIRP на канал і значення RSSI. Також цей пристрій включає додатковий потік телеметрії для деяких спеціальних цілей,

– прокоментував український спеціаліст з ремонту Starlink Олег Кутков, як помітило видання "Межа".

Очікується, що автономна версія отримає батарею ємністю близько 99 ват-годин. Такий об'єм не лише дозволяє брати пристрій на борт літака, але й забезпечує понад 5 годин безперервної роботи.

Наразі користувачі Starlink Mini змушені покладатися на зовнішні адаптери або дорогі сторонні рішення, як-от серія PeakDo LinkPower, які не завжди мають стабільне програмне забезпечення.