Що сталося з супутником Starlink?

Хоча офіційні представники компанії SpaceX уникають слова "вибух", фахівці з моніторингу космічного простору зафіксували тривожні ознаки руйнування конструкції пристрою. Компанія LeoLabs, яка спеціалізується на відстеженні об'єктів у космосі, повідомила про виявлення десятків фрагментів у безпосередній близькості від місця перебування супутника відразу після інциденту, пише The Verge.

Попри тривожні новини, у SpaceX запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Останні аналітичні дані показують, що подія не створює нових загроз для Міжнародної космічної станції чи її екіпажу.

Також фахівці підтвердили безпеку для майбутньої місії Artemis II та успішно проведеного запуску Transporter-16, параметри якого були розраховані так, щоб розгортання корисного навантаження відбувалося значно вище або нижче від основної мережі Starlink.

Наразі представники компанії активно співпрацюють із NASA та Космічними силами США, щоб продовжувати моніторинг залишків апарата. Очікується, що сам супутник та його уламки увійдуть у щільні шари атмосфери та згорять там протягом найближчих кількох тижнів.

Знову те саме

Це вже не перший подібний випадок для космічної імперії Ілона Маска. Аналогічний інцидент із раптовою втратою зв'язку та подальшим руйнуванням супутника стався у грудні минулого року, про що писало видання Reuters. Цікаво, що той епізод зафіксували всього за тиждень після того, як апарат Starlink ледь не зіткнувся з китайським супутником.

Команда інженерів SpaceX зараз намагається встановити першопричину цих подій, щоб оперативно впровадити необхідні технічні виправлення та запобігти повторенню таких аварій у майбутньому.

Космічний смітник

Проблема ускладнюється тим, що навколоземна орбіта стає дедалі тіснішою. На висоті близько 560 кілометрів зараз відстежується понад 24 000 об'єктів, серед яких як діючі апарати, так і космічне сміття.

Сузір'я Starlink уже нараховує близько 10 000 супутників, і це лише початок. Нещодавно президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвін Шотвелл повідомила, що компанія подала запит до Федеральної комісії зі зв'язку США на отримання ліцензії для запуску до одного мільйона нових супутників. Ці апарати, оснащені штучним інтелектом, мають стати основою для створення орбітальних центрів обробки даних.

Сама Шотвелл висловила здивування, що плани щодо запуску мільйона AI-супутників не викликали більшого резонансу в медіа, хоча компанія якраз готується до проведення історичного за обсягами первинного публічного розміщення акцій (IPO).