Масовий блекаут в Іспанії та Португалії спричинив рекордне зростання популярності Starlink

Кінець квітня в Іспанії та Португалії ознаменувався масштабним відключенням електроенергії, що виявило критичну вразливість телекомунікаційної інфраструктури регіону. Через масовий збій у роботі мобільних мереж користувачі почали масово підключатися до супутникового інтернету Starlink, попри зниження якості зв’язку через перевантаження системи.

У понеділок, на тлі широкомасштабного збою в енергомережі Піренейського півострова, якість мобільного зв’язку в Іспанії та Португалії різко погіршилася, інформує 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У відповідь на це кількість підключень до Starlink зросла на 35% порівняно зі звичайним рівнем. Вже наступного дня цей показник у Іспанії сягнув 60%, оскільки мобільні оператори не змогли швидко відновити повноцінне покриття.

За словами представника компанії Ookla Люка Кіхо, було зафіксовано рекордну кількість підключень до Starlink. Точна цифра не розголошується, але йдеться про тисячі нових користувачів. Попри те, що якість супутникового інтернету знижувалась через надмірне навантаження, сервіс продовжував працювати, на відміну від мобільних мереж.

Навіть при втраті зв’язку з деякими наземними станціями на території Іспанії, система забезпечувала підключення через інші країни, зокрема Італію.

Водночас експерти зазначають, що поточний рівень покриття супутникової мережі недостатній для забезпечення масового доступу в разі повторного блекауту. Крім того, для підключення до Starlink потрібні заряджені пристрої, що також стає обмеженням у разі тривалого відключення електроенергії.

Оператор іспанської енергосистеми Red Eléctrica повідомив, що точні причини інциденту поки що не встановлено. Деякі експерти припускають, що аварія могла бути спричинена перевантаженням через надмірну генерацію сонячної енергії, з якою мережа не впоралася. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Енергетична криза серйозно вдарила по роботі мобільних операторів. Багато базових станцій вийшли з ладу через відсутність живлення. Працювали лише ті, що були оснащені резервними генераторами.

За даними Ookla, у понеділок удень рівень надійності мобільного зв’язку впав до 50% від звичайного.

У Vodafone España повідомили, що резервні генератори було активовано на 70% їхніх об’єктів, однак до 23:00 покриття в окремих регіонах, таких як Галісія, Кастилія-Ла-Манча та Мурсія, залишалося на рівні лише 20%.

У Telefónica зазначили, що за умов обмежених ресурсів пріоритет надавався критичній інфраструктурі — екстреним службам і медичним установам. Протягом трохи більше, як доби компанія відновила 95% своєї мобільної мережі, а повне відновлення завершилося до четверга.

За словами Кіхо, відсутність належного резервного живлення базових станцій не є унікальною проблемою для Іспанії та Португалії. Подібні труднощі виявлено і у Великій Британії. Згідно зі звітом Ofcom, близько двох третин населення країни зможуть здійснювати екстрені дзвінки лише впродовж першої години після відключення живлення – резервне живлення мають лише близько 20% базових станцій.

Менше ніж 5% станцій здатні працювати автономно до шести годин. За оцінками регулятора, модернізація інфраструктури для забезпечення екстреного зв’язку протягом чотирьох годин обійдеться у понад 1 мільярд доларів.