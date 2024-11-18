Starlink випробували під час випробування надзвукового літака Quarterhorse Mk 1

Компанії Boom Supersonic і Hermeus, два авіаційні новатори, що розробляють надзвукові та гіперзвукові літаки, використовують супутниковий інтернет Starlink SpaceX для тестування своїх революційних технологій. Ця співпраця демонструє, що Starlink може ефективно працювати навіть на надзвичайних швидкостях.

Компанія Hermeus, що базується в Джорджії і працює над першим у світі гіперзвуковим пасажирським літаком, інтегрувала термінал Starlink у свій безпілотний прототип Quarterhorse Mk1., повідомляє 24 Канал. Термінал підтримує критично важливий зв'язок за межами прямої видимості (BVLOS) для прототипу під час наземних випробувань, а льотні випробування заплановані на 2025 рік.

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Boom Supersonic, з іншого боку, використовувала термінал Starlink в літаку супроводу під час випробувань свого прототипу XB-1. Термінал успішно забезпечив зв'язок на швидкості 0,95 Маха в рамках підготовки до трансляції майбутнього надзвукового випробувального польоту XB-1.

Швидка інтеграція систем Starlink

Обидві компанії підкреслили швидкість, з якою вони інтегрували технологію Starlink. Hermeus завершила інтеграцію системи супутникового інтернету в Mk1 всього за 17 днів. Після отримання термінала від SpaceX інженери витратили сім днів на моделювання його інтеграції і ще шість днів на фізичну установку. Незабаром відбулося успішне наземне випробування системи дистанційного керування прототипу.

Для Boom Supersonic інтеграція Starlink в літак-розвідник T-38 зайняла 15 днів. Компанія планує використовувати цю технологію для забезпечення прямої трансляції надзвукового випробувального польоту XB-1, запланованого на наступний рік.

Розвиток надзвукової і гіперзвукової авіації

Hermeus розробляє пасажирський гіперзвуковий літак Halcyon, а також військовий безпілотний літак Darkhorse. Обидва проєкти базуються на поточних випробуваннях прототипу Mk1 на військово-повітряній базі Едвардс. Очікується, що всі підсистеми Mk1 пройдуть випробування до кінця 2024 року.

Boom Supersonic зосереджена на розробці Overture, повномасштабного комерційного надзвукового авіалайнера, а XB-1 слугує його збільшеним прототипом. Компанія має на меті створити Starlink як надійне рішення для надзвукової авіації.

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Інтеграція систем Starlink у такі проєкти вкотре підкреслює її роль у підтримці передових аерокосмічних технологій. Ці системи забезпечують життєво важливі комунікаційні можливості на безпрецедентних швидкостях.