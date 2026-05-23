SpaceX успішно випробувала свою найбільшу та найпотужнішу ракету

SpaceX здійснила успішний тестовий запуск своєї найбільшої ракети Starship. Вона може перевозити на орбіту від 150 до 250 метричних тонн вантажу.

Про це повідомили в CNN.

Як проводився запуск Starship та що відомо про ракету?

Компанія SpaceX у пʼятницю 22 травня успішно запустила у космос ракету Starship, яка оснащена двигунами Raptor нового покоління.

За даними SpaceX, кожен із 33 двигунів Super Heavy забезпечив понад 50 000 фунтів додаткової сили під час зльоту.

У виданні повідомили, що SpaceX спершу позиціонувала Starship як корабель для польотів людей на Марс, однак згодом компанія змістила основний акцент на дослідження Місяця.

Нещодавнє фінансове розкриття інформації від клієнта SpaceX визначило ціну одного запуску апарата приблизно на рівні 90 мільйонів доларів,

– заявили в CNN.

SpaceX запустила перший Starship нового покоління після семимісячної паузи. Це дуже важливий старт для компанії Ілона Маска, адже буде проводитися перевірка оновленої ракети, системи виведення супутників і технологій.

Компанія також планує збудувати мережу нових космопортів для збільшення кількості запусків ракет Starship, з метою досягти кількох тисяч запусків на рік.

Starship має стати ключем до здешевлення космічних польотів, з потенційною вартістю запуску лише 2 – 10 мільйонів доларів, що може значно змінити економіку космічних перевезень.